Депутату, который не встал под гимн России, вручили повестку в военкомат

В городе Малоярославец Калужской области суд оштрафовал на пять тысяч рублей депутата от КПРФ Александра Лепендина. На заседании районного собрания Лепендин не встал при исполнении гимна России. Позже его вызвали на комиссию по этике, где вручили повестку в военкомат.

Лепендин заявлял, что остался сидеть при исполнении гимна из-за плохого самочувствия. У него сильно болели ноги. Однако по мнению главы администрации Малоярославецкого района Вячеслава Парфёнова, Лепендин так выражал свою политическую позицию и "хаял власти".

Суд оштрафовал Лепендина по статье "Нарушение порядка официального использования государственных символов". В статье действительно указано, что прослушивание государственного гимня сидя является правонарушением.

В повестке из военкомата, по словам Лепендина, содержался приказ явиться для уточнения военно-учётных данных. Депутат сообщил, что подтвердил в ведомстве свои данные и то, что он не годен к военной службе по состоянию здоровья.