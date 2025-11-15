Депутаты "Альтернативы для Германии" приехали в Сочи на симпозиум

Депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибыли в Сочи на симпозиум "БРИКС — Европа", организованный "Единой Россией" и Институтом Европы РАН.

Как сообщает РБК, в Россию приехали депутат бундестага и член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Котре, по данным ТАСС, участвует в секциях, "посвященных перспективам взаимодействия европейских политических сил со странами БРИКС".

Ещё один депутат бундестага от АдГ, Райнер Ротфусс, отказался от участия. Он сообщил РБК, что принял решение "по собственной инициативе" из-за давления немецких СМИ и опасений, что его присутствие станет "обузой для партии". Ротфусс участвовал дистанционно в молитвенном собрании.

Депутат подчеркнул, что партия не запрещала поездку, она была одобрена.

Сопредседатель партии Алис Вайдель раскритиковала инициативу коллег и заявила, что не понимает её целей. Политик отметила, что разрешение на поездку выдал рабочий комитет по внешней политике, и руководство не успело вмешаться.

Вайдель пообещала ужесточить правила согласования таких визитов и предупредила, что невыполнение требований партии может повлечь "последствия вплоть до исключения".

Другой сопредседатель, Тино Хрупалла, напротив, поддержал участников поездки.