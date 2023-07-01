Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" получили партийные рекомендации по общению с избирателями в ходе региональной недели нижней палаты. Им указано говорить об успешном подавлении мятежа ЧВК "Вагнер" и роли Владимира Путина в этом. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как пишет издание, депутатам предлагают разъяснять электорату, что консолидация россиян вокруг фигуры президента сыграла ключевую роль в подавлении мятежа. Перечень тезисов, посвящённый войне в Украине, открывает утверждение, что президентские решения "всегда приводят к победам".

Отмечается, что на украинском фронте сейчас "разгораются решающие сражения", и любая дестабилизация обстановки — это "нож в спину армии" и "презрение интересов всех россиян".

К дню любви, семьи и верности, который отмечается в России 8 июля, единороссам предложено обратить особое внимание на пары, отмечающие круглую годовщину свадьбы, а также семьи участников войны. Праздник важен в контексте "культурного противостояния западным веяниям", а также заботы властей о сохранении "исконных семейных традиций", сообщает депутатам партийное начальство.

Ранее опрос "Левада-центра" показал, что после неудачного путча "Вагнера" до трети россиян продолжают заявлять об одобрении главы ЧВК Евгения Пригожина. Утверждается, что на оценку президента Путина событие не повлияло. Согласно опросам ФОМ, доверие к Путину по итогам событий снизилось на три процентных пункта.