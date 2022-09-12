Депутаты из Москвы, Петербурга и Колпина потребовали отставки Путина

Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина подписали петицию с требованием отставки президента России Владимира Путина. Сбором подписей занимается депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрём.

В заявлении говорится, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам. На момент написания заметки петицию подписали не менее 20 муниципальных депутатов.