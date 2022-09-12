Депутаты из Москвы, Петербурга и Колпина потребовали отставки Путина

Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина подписали петицию с требованием отставки президента России Владимира Путина. Сбором подписей занимается депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрём.
В заявлении говорится, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам. На момент написания заметки петицию подписали не менее 20 муниципальных депутатов.
- 7 сентября депутаты муниципального образования Смольнинское в Петербурге опубликовали просьбу к Государственной думе России обвинить президента Владимира Путина в государственной измене и потребовать снятия его с должности. Петербургские депутаты считают, что решение главы государства о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности страны и её граждан. 9 сентября подписавшие обращение депутаты были вызваны в полицию, на них составлены протоколы по статье о дискредитации российской армии.
- 9 сентября на официальном сайте московского муниципального округа Ломоносовский появилось обращение к Путину с требованием уйти в отставку. Депутаты заявили, что для благополучия страны необходима сменяемость власти, и отмечают, что после второго срока президента "всё пошло наперекосяк".
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