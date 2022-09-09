Московские муниципальные депутаты потребовали отставки Путина

Муниципальные депутаты московского муниципального округа Ломоносовский обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Они считают, что для благополучия страны необходима сменяемость власти и отмечают, что после второго срока Путина "всё пошло наперекосяк". Протокольное решение депутатов об обращении к президенту выложено на официальном сайте округа.

В своём обращении депутаты подчёркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчинённых отбросила Россию в эпоху холодной войны, что удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, а обещанной стабильности нет и в помине.

В этой связи они просят президента покинуть занимаемую должность. "Ваши взгляды, ваша модель управления безнадёжно устарели и препятствуют развитию России и её человеческого потенциала," - пишут муниципальные депутаты.

Также депутаты Ломоносовского округа обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. В их обращении говорится, что в Москве фактически не работает система местного самоуправления, а на районном уровне сложилось двоевластие, которое тормозит любые инициативы местных жителей и их представителей.

7 сентября депутаты муниципального образования Смольнинское в Петербурге опубликовали просьбу к Государственной Думе России обвинить Владимира Путина в государственной измене и потребовать снятия его с должности. Петербургские депутаты считают, что решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и её граждан. 9 сентября подписавшие обращение депутаты были вызваны в полицию, на них составлены протоколы по статье о дискредитации российской армии.

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