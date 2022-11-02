Регионы на войне. Эфир в 18:05

Затянувшаяся война, экономический и социальный кризис ставят под сомнение территориальное единство России. Регионы переводятся на особый режим, губернаторы наделяются новыми полномочиями, формируются территориальные ополчения. Переживет ли Россия войну, и возможен ли ее распад? Какие регионы наиболее взрывоопасны?



Участвуют: Николай Петров, участник программы "Россия и Евразия" аналитического центра Chatham House (Лондон) и Дмитрий Орешкин, политолог. Эфир в 18:05.

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