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Регионы на войне. Эфир в 18:05

Учения военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации

Николай Петров и Дмитрий Орешкин: угрожает ли война в Украине единству России?

Затянувшаяся война, экономический и социальный кризис ставят под сомнение территориальное единство России. Регионы переводятся на особый режим, губернаторы наделяются новыми полномочиями, формируются территориальные ополчения. Переживет ли Россия войну, и возможен ли ее распад? Какие регионы наиболее взрывоопасны?

Участвуют: Николай Петров, участник программы "Россия и Евразия" аналитического центра Chatham House (Лондон) и Дмитрий Орешкин, политолог. Эфир в 18:05.

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