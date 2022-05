Юбилей "виниловой кухни". Артемий Троицкий перемешивает стили

Хедлайнеры двести двадцать девятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с британской фирмой звукозаписи Cooking Vinyl. Её клиентами стали многие знаменитые теперь музыканты, и, как полагает рок-критик Артемий Троицкий, ещё многих молодых эта компания сделает знаменитыми. Ведущий не забывает о том трагическом в контексте, в котором ныне приходится рассказывать о новостях рок-культуры.

Война, к сожалению, продолжается, поэтому и этот выпуск "Музыки на Свободе" мы открываем с хроники творческого сопротивления, со своего рода бонус-трека "Нет войне!" Это сводки с музыкального фронта, новейшие украинские записи, открытые циклом из четырёх специальных антивоенных выпусков, который я представил в марте и в начале мая 2022 года. Сегодня знакомлю вас с исполнительницей по имени Анастасия Шевченко, известной по сценическому псевдониму Стасiк. С младого возраста Анастасия вращалась в кругах, близких к знаменитому киевскому центру современного искусства "ДАХ", руководит которым режиссёр Влад Троицкий. В 2014-2015 годах принимала участие в боевых действиях в Донбассе, в качестве санитарки, и вот с той поры переносит в песни в том числе и личный жизненный опыт. Композицию "Колыбельная для врага" Стасик впервые исполнила в 2019 году.

Стасiк с песней Колискова для ворога

А теперь - к регулярным занятиям по музыкальному образованию, сегодня у нас продолжение путешествия в мир независимого звука. Среди знаменитых инди-лейблов Cooking Vinyl из западного Лондона занимает особую нишу. Это – как бы сформулировать? – несколько больше, чем звукозаписывающая компания. Помимо обычной функции по выпуску аудионосителей лейбл предоставляет музыкантам и другие виды услуг, так называемые artist services: паблишинг, дистрибуцию, юридическую помощь и чего душа пожелает. И главное: лейбл оставляет все авторские права за артистами, то есть состоит с ними не в отношениях типа "хозяин – клиент", а в равноправном партнёрстве. Рычагов давления на музыкантов при таком раскладе, конечно, меньше; источников заработка тоже, но есть и большой плюс – лояльность артистов и доверительные отношения. Не удивительно, что в каталоге Cooking Vinyl невероятное количество знаменитых групп и солистов, "сбежавших" от крупных лейблов.



Компанию основал менеджер и букинг-агент Мартин Голдсмит в 1986 году. Поначалу все артисты лейбла представляли наиболее близкое Мартину направление: авторскую песню, фолк, фолк-рок. Ну, например: американка Мишель Шокд (её альбом "Песни у костра" стал первым бестселлером лейбла), бард и левый активист Билли Брэгг, фолк-панковая группа Oyster Band. И "сервисный" подход, и репертуар CV были довольно рискованными, и в конце 1980-х лейбл чуть не обанкротился. Но постепенно дела пошли на поправку; в каталоге компании появились звучные названия и имена – The Prodigy, Madness, Underworld, Pere Ubu, The Cranberries, UB 40 и даже Marilyn Manson! Стилистика лейбла тоже раздвинулась необычайно: сохраняя преданность интеллигентской бардовской акустике и народным мотивам, Голдсмит не побрезговал ни клубной электроникой (The Orb), ни хэви-метал (The Darkness). Строго говоря, артистов "альтернативного" плана в дискографии Cooking Vinyl не так уж много, преобладает качественный мейнстрим. И это предоставляет нам хороший шанс с современным мейнстримом – нечастым гостем "Музыки на Свободе" – поближе познакомиться.

Начнём знакомство с одного из новейших приобретений CV – лондонской группы The Psychedelic Furs во главе с импозантным фронтменом Ричардом Батлером. В 1980-е годы они записали полдюжины популярных альбомов и заработали репутацию одной из ведущих английских групп "новой волны". Затем распались и вновь собрались уже в нулевые, продолжая выступать со старыми хитами. Таким образом, "Сделано из дождя" – их первый альбом нового материала за три десятилетия! Стиль можно описать как "романтический пост-панк", что хорошо демонстрирует и трек "Мальчик, который изобрёл рок-н-ролл". ("Это я!" – скромно добавляет в припеве Батлер).

The Psychedelic Furs с композицией The Boy That Invented Rock&Roll

The Orb Алекса Паттерсона – один из успешнейших британских электронных проектов. Группа возникла на заре техно-хаус-революции конца 1980-х, с тех пор записала около двух десятков альбомов и заслужила комплименты типа "Pink Floyd нашего времен" (тем более, один альбом был записан с Дэвидом Гилмором). Я никогда не был поклонником The Orb и находил их музыку монотонной и скучноватой – возможно, сказалась общая нелюбовь к клубно-дискотечному жанру. Альянс Паттерсона и компании с Cooking Vinyl начался с альбома No Sounds Are out of Bounds (2018) и продолжился тематическим электро-опусом о казни королевской семьи Abolition of the Royal Familia (2020). На следующий год вышел альбом ремиксов – "Гильотинные миксы", и вот там один трек мне понравился. Малоизвестная швейцарка Виолета Виччи, вокалистка и скрипачка, очень удачно переделала пьесу с весёлым названием "Повешены, утоплены и четвертованы".

The ORB, Виолетта Винчи и их песня с простым названием Aaa

Ещё одна знаменитая статусная группа, пополнившая недавно список клиентов Cooking Vinyl , ​– The Waterboys из Эдинбурга. Майк Скотт и его ансамбль были невероятно популярны в 1980-е годы, считались конкурентами U2, но затем как-то отодвинулись в тень. Скотт – отличный автор и блестящий артист: поэтичный, страстный, наделённый даром сочинять "гимнообразные" мелодии. В его песнях абсолютно органично и уникальным образом сплавлены рок, блюз и кельтский фолк. На мой взгляд, талант Майка явно недооценён – и новейший альбом The Waterboys, "Удачи тебе, искатель", это лишний раз доказывает. Наряду с характерными для группы духоподъёмными балладами, здесь есть и довольно эксцентричные, практически экспериментальные по звучанию песенки, и "Эта золотая работа" – одна из них.

The Waterboys с композицией The Golden Works

Пройдя галерею знаменитостей, обратим теперь взор на одну из молодых артисток команды Cooking Vinyl. Зовут её Люси Спрагган, ей сейчас 30 лет, и она стала известной в 2012 году, когда участвовала в телешоу X Factor. С тех пор записала шесть альбомов и отметилась несколькими национальными британскими хитами. Choices, её второй лонг-плей для CV, представляет собой нежный поп-рок в чистом виде. Песня "Цветы", открывающая альбом (она стала и хит-синглом), просто великолепна и претендует на самые высокие места в моём личном хит-параде лучших песен 2021 года.

Lucy Spraggan с песней Flowers

Ну, и отмечу ещё двойной альбом-посвящение "Странник (трибьют Джеки Левена)". Джеки Левен был одним из любимых артистов Мартина Голдсмита, и его лейбл опубликовал массу его музыки. В 1980-е годы был лидером постпанковой группы Doll by Doll, затем выступал соло, скорее в фолковой манере, вплоть до кончины от рака в 2011 году. А в 2021-м поклонники и продолжатели дела Левена, в том числе все главные английские фолкники (Сэм Ли, Ральф Мактелл, Джеймс Йоркстон) и некоторые панки (Том Робинсон, The Membranes) записали три десятка его песен – как правило, в довольно традиционной интерпретации. Среди "трибьютников" я с радостью обнаружил своего любимого американского фрик-блюзмена Джонни Дауда, обаятельно гнусавящего песню "Парнишка с фермы".

Плей-лист 229-го выпуска "Музыки на Свободе":

Бонус-трек: Стасiк, Колискова для ворога

1. Kiki Dinucci (Brazil). Febre do rato, LP Rartilho

2. Conny Frischauf (Austria). Auf Viedersehn, LP Die drift

3. Сейф (Р оссия). Сибирь - Печаль, LP Суггестия ароматов

4. Сейф (Россия). Искра или прах, LP Фантастический день

5. Anna von Hausswolff (Sweden). Dolore di orsini, LP All Thoughts Fly

6. The Psychedelic Furs (UK). The Boy That Invented Rock&Roll, LP Made of Rain

7. The ORB vs. Violeta Vicci (UK/Switzerland/Spain). Aaa, LP Abolition of the Royal Familia - Guillotine Remixed

8. The Waterboys (UK). The Golden Works, LP Good Luke, Seeker

9. Lucy Spraggan (UK). Flowers, LP Choices

10. Johnny Dowd (USA). Farm Boy, LP The Wandere - A Tribute to Jackie Leven

11. Death Valley Girls (USA). I’d Rather be dreaming, LP Under the Spell of Joy

12. L’Alba (France). U tornaviaghju, LP A Principiu

13. Pleasure (Australia). Misty, LP Saint Albans

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – SPOTIFY