Азартный жокей. Артемий Троицкий хвалит отважную эклектику

Хедлайнеры двести двадцать второго выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, сотрудничающие с чикагской фирмой звукозаписи Thrill Joсkey, известной своими бескомпромиссными проектами в разных областях нетрадиционного рока. Как считает рок-критик Артемий Троицкий, отважная эклектика пусть и не обеспечивает успех у широкой публики, но зато ведёт в творческое бессмертие.

Бывал я в ветреном городе Чикаго (кстати, именно там познакомился когда-то с Миком Джаггером), но отношений с тамошними рекорд-лейблами у меня не сложилось. Поэтому сюжет о главном независимом музыкальном предприятии из windy city у меня образовался не в силу личных связей или дружеского расположения, а самым что ни на есть объективным образом. Я случайно обнаружил, что среди запланированных к запуску на "Музыке на Свободе" свежих релизов аж четыре штуки опубликованы на лейбле Thrill Jockey – и решил объединить их в одну историю и спеть осанну этой передовой фирме грамзаписи!

За 30 лет своего существования лейбл Thrill Jockey не только выжил со своим бескомпромиссным репертуаром, но и стал одним из авторитетнейших в Штатах

В Чикаго "Азартный жокей" обосновался не сразу: профессиональная искательница талантов Беттина Ричардс основала лейбл, вложив в стартап 35 тысяч долларов семейных денег, в Нью-Йорке в 1992 году. А в Иллинойс она перебралась три года спустя, с целью сэкономить на арендной плате и прочих накладных расходах. Середина 1990-х – пора расцвета и наибольшей актуальности стиля "пост-рок", музыки преимущественно инструментальной и свободно плавающей в пространстве, вдохновлённом академическим минимализмом, краут-роком и фри-джазом. С представителями этого направления, североамериканскими группами Tortoise, Trans Am, The Sea & Cake были связаны первые успехи Thrill Jockey. Постепенно и стилистика, и география лейбла расширились; в каталоге появились немецкие электронные экспериментаторы Mouse on Mars и Oval, японские шумовые экстремалы Boredoms, а также и артисты менее радикального профиля – электро-поп Future Islands, альтернативный кантри Giant Sand, экс-лидер легендарных Television Том Верлен. Моими личными любимцами среди клиентов Беттины Ричардс были брато-сестринский дуэт Fiery Furnaces и удивительный человек-оркестр по кличке Lonesome Organist, исполнявший нечто среднее между саундтреками из хоррор-фильмов и гаражным блюзом.

За 30 лет своего существования лейбл Thrill Jockey не только выжил со своим бескомпромиссным репертуаром, но и стал одним из авторитетнейших в Штатах. С удовольствием познакомлю вас с их новыми релизами, и начнём мы с Wooden Shijps под управлением Рипли Джонсона. Группа из Сан-Франциско существует уже 15 лет и является одной из лучших в мире, исполняющих классический гитарный психоделический рок. Их пятый альбом, V, и особенно трек "Золотой цветок" – просто бесподобный образчик славного хиппового жанра! Кстати, гитарист/вокалист Джонсон участвует и в ещё одном популярном психо-проекте, Moon Duo.

Golden Flower группы Wooden Shijps

Дуэт Matmos (Мартин Шмидт и Дрю Дэвид) из Балтимора – электронщики широкого охвата: от клубного техно до воздушного эмбиента. "Пластиковая годовщина" – их одиннадцатый и самый некоммерческий альбом. По сути, это концептуальное произведение на экологическую тематику: дело в том, что все звуки на записи извлечены посредством различных пластмассовых предметов, в том числе сугубо бытового назначения, будь то игрушки или кухонная утварь. Разумеется, все пластиковые шумы подвергнуты компьютерной переработке и в результате звучат весьма эффектно.

Matmos и их Breaking Bread

Sightless Pit – "Слепая Яма" – новая супергруппа (возможно, "одноразовая"), в которой участвуют два вокалиста, Кристин Хэйтер из Lingua Ignota и Дилан Уокер из Full of Hell, а также барабанщик Ли Брафорд из Body, выступающий и в роли продюсера. Стиль их единственного пока альбома "Могила пса" – громкий ужас. Смесь тёмного металла и лязгающего industrial в общеготическом контексте. Не для слабонервных; впечатляет. "Океан милосердия" – самый мягкий трек на альбоме.

Sightless Pit с песенкой Ocean of Mercy

Марк Рихтер – известный академический композитор, живёт в Гамбурге. Свои самые экстремальные произведения издаёт под псевдонимом Black to Comm. С Thrill Jockey выпустил уже три альбома инструментальной музыки, в том числе предлагаемый вам "Семь коней для семи королей".

Марк Рихтер с композицией "Облизывая фиговое дерево"

Это вообще не "поп", а серьёзная, предельно драматичная музыка, стиль которой я затрудняюсь определить. Радует то, что "современная классика" стоит на одной полке с психоделикой, электроникой, готик-роком и прочими молодёжно-альтернативными музыкальными товарами. И заслуга в том – отважной эклектики "Азартного жокея"!

Плей-лист 222-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. The Kik (Holland). Don Juan en Casanova, LP Jin

2. Optic Sink (USA). Girls in Gray, LP Optic Sink

3. Graham Reynolds (USA). The Chase, LP The Lodger

4. Ondrej Kyas (Czech Republic). Solarium, LP Solarium

5. Wooden Shjips (USA). Golden Flower, LP V

6. Matmos (USA). Breaking Bread, LP Plastic Anniversary

7. Sightless Pit (USA). The Ocean of Mercy, LP Grave of a Dog

8. Black to Comm (Germany). Licking the Fig Tree, LP Seven Horses for Seven Kings

9. Nnamdi (USA/Nigeria). Gimme Gimme, LP Brat

10. Ela Orleans & Dirty Beaches (Poland/Canada). I Know, LP Double Feature

11. Ela Orleans (Poland/UK). Planet Mars, LP Mars is Heaven/Music for Ears

12. J.P.Shilo (Australia)”Voodoo talk” LP INVISIBLE YOU

13. Geins’t Naït & L.Petitgrand (France)”Shape of stories” LP LIKE THIS MAYBE, OR THIS

