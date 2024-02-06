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Евросоюз помогает Украине. Эфир в 20:30

А что с процессом евроинтеграции? Обсуждают Иванна Климпуш-Цинцадзе и Алексей Гарань

Когда реально Украина сможет стать членом Евросоюза? Как в ЕС оценивают усилия украинской власти по борьбе с коррупцией и проведению необходимых реформ? Гости Виталия ПортниковаИванна Климпуш-Цинцадзе, депутат Верховной Рады Украины, председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом, и Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы". Эфир в 20:30.

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