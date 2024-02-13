Каковы реальные причины отставки генерала Валерия Залужного? Как перестановки в руководстве ВСУ отразятся на ситуации на фронте? Гости Виталия Портникова – Владимир Арьев, депутат Верховной Рады Украины, (фракция «Европейская солидарность») и Михаил Самусь, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Эфир в 20:30.
Война после отставки Залужного. Эфир в 20.30
Владимир Арьев и Михаил Самусь: чем руководствовался президент Зеленский?
Каковы реальные причины отставки генерала Валерия Залужного? Как перестановки в руководстве ВСУ отразятся на ситуации на фронте? Гости Виталия Портникова – Владимир Арьев, депутат Верховной Рады Украины, (фракция «Европейская солидарность») и Михаил Самусь, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Эфир в 20:30.
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