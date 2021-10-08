Десятки человек погибли при взрыве в афганской мечети

Более 100 человек погибли и получили ранения при взрыве в шиитской мечети в провинции Кундуз в Афганистане.

Пакистанские и афганские СМИ передают, что могли погибнуть от 50 до 100 человек.

Как рассказывают очевидцы, взрыв произошёл, когда люди собрались в мечети на пятничную молитву. Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.

Провинция Кундуз находится на севере Афганистана. Регион граничит с Таджикистаном.

Несколько дней назад взрыв произошёл у входа в мечеть Идгах в Кабуле. Тогда погибли пять человек. В атаке заподозрили запрещённую в России террористическую группировку "Исламское государство".

В августе на фоне вывода войск США в Афганистане захватило власть движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено). Позднее стали появляться сообщения об активизации джихадистов "Исламского государства".

Ранее талибы заявляли, что в стране нет бойцов "Исламского государства", но некоторое время назад они начали операцию против группировки в провинции Нангархар.