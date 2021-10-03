В Кабуле при взрыве у мечети погибли несколько человек

Несколько человек погибли в Кабуле в результате взрыва недалеко от мечети Идгах. Об этом сообщил представитель запрещённого в России террористического движения "Талибан" Забихулла Муджахид. В мечети во время взрыва проходила церемония прощания с его матерью.

Афганская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя правительства талибов пишет о гибели двух человек. Ещё два человека получили ранения. По данным корреспондента Tolo News, погибли восемь человек, 20 ранены.

В связи с нападением задержаны три человека. Ответственность за взрыв на себя пока что никто не взял. По данным СМИ, после взрыва талибы вступили в перестрелку с бойцами запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".

Также стало известно о том, что в Джелалабаде талибы казнили двух сторонников "Исламского государства". По данным местных СМИ, казнённые были причастны к убийствам четырёх человек, в том числе местного журналиста.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе – на фоне вывода войск США. В сентябре представители движения заявили о возобновлении казней в стране.

Ранее талибы заявляли, что в стране нет бойцов "Исламского государства", но некоторое время назад они начали операцию против радикальной группировки в провинции Нангархар.

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