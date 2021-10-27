Дети ГУЛАГа подали иск на Госдуму в Верховный суд России

Дети жертв сталинских репрессий впервые обратились с коллективным иском к Государственной думе в Верховный суд России. Они требуют от депутатов исполнить закон от 1991 года и решение Конституционного суда России от 2019 года, которые гарантируют им право вернуться в те города, откуда были высланы их родители. Это первый коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Закон "О реабилитации жертв политических репрессий" от 1991 года обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий, в том числе выделить бесплатное жилье в тех городах, где репрессированные проживали до ареста. Большинство репрессированных уже умерли, и под действие закона попадают только их дети. Они вправе вернуться на прежнее место жительства родителей и получить от государства социальное жилье в счет того, которое их семьи утратили из-за репрессий. Однако реализовать это право практически невозможно. Так, в Москве дожидаться очереди на социальное жилье приходится по 20-30 лет.

В 2019 году Конституционный суд России предписал федеральному законодателю незамедлительно исправить закон, чтобы гарантировать детям ГУЛАГа реализацию их прав.

Победа в Конституционном суде не изменила отношение властей к заявителям. Сейчас их 23. Самому старшему истцу 89 лет, самому младшему - 64 года. Все они имеют статус реабилитированных жертв политических репрессий - они либо были выселены вместе с родителями, либо родились в сталинских лагерях или в ссылке.

В июле 2020 года правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает оставить жилищное обеспечение жертв репрессий в ведении регионов. Таким образом, дети ГУЛАГа попадут в самый конец общей очереди на жильё. Законопроект успел пройти первое чтение, но после критики был снят со второго. С февраля этого года он лежит без движения.

Группа депутатов предложила поправки к законопроекту, согласно которым дети репрессированных должны получить федеральные выплаты, которые позволили бы им приобрести жилье там, куда они вправе вернуться. Эти поправки позволили бы исполнить постановление Конституционного суда. Но они также оставлены в Госдуме без движения.

У Конституционного суда нет полномочий обеспечивать исполнение своих собственных решений, это может сделать только Верховный суд России, куда и был подан коллективный иск детей ГУЛАГа.

По мнению истцов, бездействие Госдумы "нарушает права и законные интересы лиц, имеющих право быть обеспеченными жилыми помещениями по прежнему месту жительства на основании закона о реабилитации".