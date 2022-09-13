Детям из Харьковской области добавили смену в российском лагере

Дети из Изюма и Балаклеи, вывезенные в детский оздоровительный лагерь в Геленджике, останутся там на вторую смену из-за контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Об этом Кавказ.Реалии сообщили в городской администрации, а также в самом детском лагере.

"Дети остаются здесь до 10 октября. С ними находятся сопровождающие, которые выехали вместе с ними с этой территории", – рассказала директор лагеря Ирина Можарова, подтвердив, что это связано с "последними событиями" в Украине.

Ранее глава назначенной Россией администрации Изюмского района Владислав Соколов сообщил, что детей оставили на вторую смену "в целях безопасности". По его словам, лагерь планирует принять в следующую смену ещё 300 детей с территории Украины.