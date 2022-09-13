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Детям из Харьковской области добавили смену в российском лагере

Изюм, 13 сентября 2022 года

Дети из Изюма и Балаклеи, вывезенные в детский оздоровительный лагерь в Геленджике, останутся там на вторую смену из-за контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Об этом Кавказ.Реалии сообщили в городской администрации, а также в самом детском лагере.

"Дети остаются здесь до 10 октября. С ними находятся сопровождающие, которые выехали вместе с ними с этой территории", – рассказала директор лагеря Ирина Можарова, подтвердив, что это связано с "последними событиями" в Украине.

Ранее глава назначенной Россией администрации Изюмского района Владислав Соколов сообщил, что детей оставили на вторую смену "в целях безопасности". По его словам, лагерь планирует принять в следующую смену ещё 300 детей с территории Украины.

  • В августе 2022 года более 200 детей из Харьковской области вывезли в лагерь, который находится в посёлке Кабардинка недалеко от Геленджика. В конце июля Кубань официально взяла шефство над оккупированными территориями Харьковской области. На начало августа в лагерях Кубани побывали более двух тысяч детей.
  • В феврале-марте Изюм был почти полностью разрушен в результате непрерывных обстрелов со стороны России. Оставшиеся в нём жители лишились электроэнергии, газа и теплоснабжения. 1 апреля Изюм заняли российские войска.
  • 10 сентября украинская армия освободила Изюм и десятки других населённых пунктов, российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
  • По словам местных властей, за время войны в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В городе осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в Изюме до вторжения России.

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