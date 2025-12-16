Deutsche Welle признана нежелательной в России организацией

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle внесена в реестр "нежелательных" в России организаций. Об этом сообщается во вторник со ссылкой на данные российского министерства юстиции.

В Госдуме России на днях объявили, что Генпрокуратура поддержала предложение о включении Deutsche Welle в такой реестр. Об этом сообщалось в телеграм-канале думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. "DW находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды", - подчёркивал глава комиссии Василий Пискарев.

Генеральный директор DW Барбара Массинг, комментируя решение, назвала его "очередной попыткой российского режима заставить свободные СМИ замолчать". Ситуация показывает, "как мало режим уважает свободу слова и насколько он боится независимой информации", сказала Массинг. Она подчеркнула, что корпорация "продолжит независимое журналистское освещение агрессивной войны против Украины и других тем".

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил 15 декабря, что правительство ФРГ самым решительным образом осуждает действия России. В МИД ФРГ решение российских властей назвали "абсолютно необоснованным".

В марте 2022 года DW была объявлена в России "иностранным агентом". Ранее вещание Deutsche Welle в России запретили, трансляцию передач на всех языках в интернете начали блокировать, а студия медиакомпании в Москве была вынуждена переехать за пределы России. Это стало ответной меры на запрет вещания телеканала "RT DE" в ФРГ из-за отсутствия лицензии.



