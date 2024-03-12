В ночь на 12 марта девять регионов России подверглись атаке беспилотников. Утром над Белгородской областью были сбиты также ракеты. Об этом сообщило Минобороны России. В атаках оно обвинило Украину.

По данным ведомства, всего было "перехвачено и уничтожено" 25 дронов. Одиннадцать были сбиты над Курской областью, семь – над Белгородской, остальные – над Брянской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями. Ещё один дрон уничтожен над Воронежем, но Минобороны о нём не сообщило. Также над Белгородской областью сбиты восемь реактивных снарядов "Вампир" и одна ракета "Точка-У".

Ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Позже он сообщил ещё о нескольких атаках. По сведениям Гладкова, в результате пострадала жительница Шебекина: у неё осколочное ранение лица. Также повреждены дома и дороги, без света остаются несколько сёл.

По словам властей Орловской области, беспилотник ударил по нефтехранилищу в Орле – возник пожар. Из ближайших многоэтажек эвакуировали 17 человек.

В результате атаки дрона загорелась нефтебаза и в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. В тушении пожара участвует пожарный поезд, движение по железной дороге это не нарушило, пишет Никитин.

Власти остальных регионов, по которым ударили беспилотники, о пострадавших и разрушениях не сообщали.