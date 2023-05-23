Деятели культуры РФ подписали письмо против убийства бездомных животных

Открытое письмо президенту России против законопроекта, разрешающего региональным властям убивать бездомных животных, подписали более ста зоозащитников. Половина из них – российские деятели культуры, в том числе актриса Светлана Немоляева, певец Дима Билан и журналист Юрий Рост.

Авторы письма призвали не вносить поправки в действующий закон, согласно которому в России действует программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Вместо этого они предложили заимствовать опыт регионов, в которых этот закон работает. Среди таких субъектов – Московская, Нижегородская, Воронежская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург и Красноярский край.

При честной работе региональных властей по ОСВВ количество бездомных животных расти не может, утверждают авторы письма. В качестве примера они сравнивают Астрахань, где прокуратура зафиксировала 12 случаев мошенничества по контрактам ОСВВ, и Балашиху – примерно равные по населению города (так говорится в письме, хотя площадь Астрахани на самом деле примерно в три раза больше). В 2022 году в Астрахани зарегистрировали шесть тысяч покусов людей, в Балашихе – 279. При том, что годовой астраханский бюджет на ОСВВ в пять раз больше балашихинского.

Также в письме отмечается, что за пять лет реализации ОСВВ число бездомных животных в России снизилось на 77%. В случае принятия поправок "государственные деньги бесконтрольно будут тратиться на убийство, а не гуманное и эффективное решение проблемы бездомных животных в стране", считают авторы письма.

В российских регионах регулярно проходят акции против законопроекта об убийстве бездомных животных. Зоозащитники передали в Госдуму больше 17 тысяч обращений жителей 136 российских городов. Общественную петицию против законопроекта подписали уже более 130 тысяч человек.

Несмотря на широкий общественный протест и неодобрение администрации президента, на прошлой неделе Госдума приняла законопроект в первом чтении.