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Деятели культуры РФ подписали письмо против убийства бездомных животных

Батуми, на улицах которого много собак, прошедших аналог ОСВВ

Открытое письмо президенту России против законопроекта, разрешающего региональным властям убивать бездомных животных, подписали более ста зоозащитников. Половина из них – российские деятели культуры, в том числе актриса Светлана Немоляева, певец Дима Билан и журналист Юрий Рост.

Авторы письма призвали не вносить поправки в действующий закон, согласно которому в России действует программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Вместо этого они предложили заимствовать опыт регионов, в которых этот закон работает. Среди таких субъектов – Московская, Нижегородская, Воронежская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург и Красноярский край.

При честной работе региональных властей по ОСВВ количество бездомных животных расти не может, утверждают авторы письма. В качестве примера они сравнивают Астрахань, где прокуратура зафиксировала 12 случаев мошенничества по контрактам ОСВВ, и Балашиху – примерно равные по населению города (так говорится в письме, хотя площадь Астрахани на самом деле примерно в три раза больше). В 2022 году в Астрахани зарегистрировали шесть тысяч покусов людей, в Балашихе – 279. При том, что годовой астраханский бюджет на ОСВВ в пять раз больше балашихинского.

Также в письме отмечается, что за пять лет реализации ОСВВ число бездомных животных в России снизилось на 77%. В случае принятия поправок "государственные деньги бесконтрольно будут тратиться на убийство, а не гуманное и эффективное решение проблемы бездомных животных в стране", считают авторы письма.

В российских регионах регулярно проходят акции против законопроекта об убийстве бездомных животных. Зоозащитники передали в Госдуму больше 17 тысяч обращений жителей 136 российских городов. Общественную петицию против законопроекта подписали уже более 130 тысяч человек.

Несмотря на широкий общественный протест и неодобрение администрации президента, на прошлой неделе Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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