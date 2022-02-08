Сказка о петухе и медведе. Как Макрон съездил к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, но эксперты продолжают обсуждать итоги его переговоров в Москве с Владимиром Путиным. В их числе – якобы данное российским лидером обещание "не предпринимать военных инициатив", которое западные СМИ поспешили расценить как знак скорой деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Пользователей соцсетей в визите Макрона взбудоражили невообразимо длинный переговорный стол, пошлая шутка Путина с сексуальным подтекстом и меню "рабочего обеда" с французским президентом, во время которого лидерам двух стран сервировали вино из хозяйства, фактически являющегося частью "дворца Путина" под Геленджиком.

Какими бы ни были истинные намерения Владимира Путина в отношении Украины, стягивание беспрецедентной по размерам воинской группировки к украинской границе уже позволило ему достичь как минимум одной цели. После исключения из "Большой восьмерки" и фактической международной изоляции, вызванной аннексией Крыма и участием России в войне на востоке Украины, в Кремль, как в былые времена, снова один за другим приезжают лидеры западных стран, а США вынуждены вести с российским президентом интенсивные прямые переговоры на высшем уровне.

"Искушение дьявола"

Ровно через неделю, 15 февраля, в Москву прилетит новый канцлер Германии Олаф Шольц, а пока уговаривать Путина не начинать войну приехал Эммануэль Макрон. Как и другие лидеры стран – членов НАТО, Макрон подтвердил после переговоров, что Североатлантический союз не отступит от принципа "открытых дверей" при приеме новых членов. Вместе с этим он признал, что Европе требуются новые механизмы безопасности, поскольку "за последние 30 лет России были нанесены травмы".

Путин назвал встречу "полезной и содержательной", отметив, что некоторые идеи Эммануэля Макрона могут лечь в основу дальнейших совместных шагов по обеспечению гарантий, которые будут предприняты в ближайшие дни. При этом российский президент несколько раз фамильярно обратился к своему французскому коллеге на "ты" – так же, как и к чуть ли не последнему своему верному союзнику в ЕС Виктору Орбану на переговорах 1 февраля.

Встречу можно было бы назвать малопродуктивной, но масла в огонь подлило американское издание Financial Times. Со ссылкой на неназванных представителей французской делегации оно написало, что Путин пообещал Макрону "не предпринимать новых военных инициатив" и вывести российские войска из Беларуси после окончания совместных учений "Союзная решимость – 2022". Financial Times оценивает число российских военных, участвующих в учениях, в 30 тысяч человек. Сам Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Путиным сказал о 125 тысячах российских солдат, стянутых к украинской границе, – эта цифра, примерно совпадающая с заявлениями США и с оценками независимых экспертов, включает в себя военных, постоянно дислоцированных на западе России, а также перебрасываемых сейчас в Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую и другие граничащие с Украиной области, включая аннексированный Россией Крым.

Ничего сенсационного в статье Financial Times, по сути, нет: о том, что после учений российские войска покинут Беларусь, ранее говорили в Министерстве обороны этой страны, а в Москве подчеркивали, что возможные меры "военного" и "военно-технического характера" будут не "инициативой", но лишь ответом на невыполнение российских требований новых гарантий безопасности в Европе и на возможную попытку Украины вернуть контроль над Донбассом и Крымом силовым путем. Тем не менее Дмитрий Песков поспешил отвергнуть даже зарождение какой-либо особой "сделки" с Францией, попутно указав Парижу на его место в НАТО: "Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно. В нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке", – цитирует пресс-секретаря Владимира Путина агентство ТАСС.

"На самом деле Российская Федерация смешивает причины, связанные с Донбассом, и пытается показать агрессивность Украины в отношении своей же территории, оккупированной Российской Федерацией. С другой стороны, широкомасштабной агрессией против Украины Российская Федерация пытается добиться определенных уступок от европейцев и от их союзников за океаном – определенных уступок, которые называются гарантией безопасности Российской Федерации. Безусловно, это является фикцией. Ядерному государству, которое имеет самую большую армию в Европе, давать какие-то гарантии, учитывая то, что Российская Федерация ведет войну восемь лет против Украины, оккупировала часть ее территории. Однако, если мы говорим о трансляции сигналов из Москвы, это иначе не звучит", – сказал о переговорах Путина и Макрона в интервью телеканалу "Настоящее Время" дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий из Украины Александр Хара.

Французские СМИ, обзор которых публикует сайт Radio France Internationale, также обратили внимание на то, что Эммануэль Макрон как будто затеял свою, отдельную от Берлина или Вашингтона игру с Москвой – возможно, в связи с предстоящими ему в апреле президентскими выборами. Le Figaro пишет, что французский президент попытался "искусить дьявола" и в условиях неравных сил "галльского петуха" и "русского медведя" захотел показать независимость своей политики от США, которые только и говорят, что о "скором" или "неизбежном" вторжении" России в Украину. Liberation называет такую тактику французского президента "опасной игрой".

Пошлая шутка, стол-мем и вино из "дворца Путина"

Обложка свежего номера Liberation вдохновлена необычайно длинным столом, который разделил Макрона и Путина на переговорах (подобно огромному ковру на переговорах Путина с Виктором Орбаном) и стал героем многочисленных мемов в соцсетях. Некоторые пользователи также обратили внимание на тот факт, что в 2017 году во время переговоров с французским политиком Марин Ле Пен, открыто симпатизирующей Путину, российский лидер сидел рядом с ней за маленьким круглым столом – правда, эта встреча состоялась еще до пандемии коронавируса, когда понятие "социальной дистанции" не было столь актуальным.

Отдельного внимания удостоился и стишок, процитированный Путиным в качестве иллюстрации тезиса о необходимости исполнения Украиной Минских соглашений: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Комментаторы сочли эту шутку Путина отсылкой к фольклору 50-х годов и песне из 90-х "Спит красавица в гробу" группы "Красная плесень", увидев в произнесенной фразе неуместный для переговоров на высшем уровне сексуальный подтекст. Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента AFP сказал, что Путин ничего такого в виду не имел. Владимир Зеленский, отвечая во вторник на вопрос корреспондента агентства УНИАН об этих словах Путина, предположил, что российский президент недостаточно "отдохнул после ужина" и добавил, что Украина действительно "терпит", но лишь для того, чтобы не дать России повода для агрессии.

Наконец, пользователи соцсетей обратили внимание на меню "рабочего обеда" двух президентов: в нем было вино из винодельни "Усадьба Дивноморское". Это винодельческое хозяйство, как утверждали в своем расследовании оппозиционный политик Алексей Навальный и его соратники, соседствует с "дворцом Путина" на мысе Идокопас под Геленджиком и контролируется его друзьями.

"Растерзан в берлоге"

Эксперты, опрошенные российскими СМИ, отмечают, что в переговорах с Путиным заинтересованы прежде всего сами европейские лидеры. "Евросоюз нуждается в урегулировании конфликта с Украиной на своих восточных границах. Без этого сообщество не может претендовать на роль реального мирового игрока и центра силы, балансировать американское и китайское влияние", – говорит в интервью "Ведомостям" Павел Тимофеев из отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений. В то же время Дмитрий Суслов из Высшей школы экономики в разговоре с "Дождем" выразил мнение, что у Макрона "нет шансов" повторить успех Николя Саркози, который в 2008 году внес большой вклад в разрешение российско-грузинского конфликта. Тогда, как и сейчас, Франция председательствовала в ЕС.

Американские политические комментаторы оценивают итоги визита Эммануэля Макрона в Москву еще более пессимистично, чем российские и французские. "Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан", – пишет Politico. "Путин высмеял неоднократные утверждения западных лидеров о том, что НАТО является "оборонительным альянсом", сославшись на операции в Сербии, Афганистане, Сирии и Ливии в качестве доказательства обратного. Он повторил свое заявление о том, что украинская Революция достоинства в 2014 году была "государственным переворотом", обвинил украинское правительство в попытке решить конфликт на востоке Украины "военным путем" и даже потроллил Киев, предложив предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко, которого обвиняют в госизмене". Все это происходило, как отмечает Politico, на фоне встречи Джо Байдена и Олафа Шольца в Вашингтоне, во время которой американский президент пообещал не допустить ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в случае вторжения российских войск в Украину: "Макрон в это же время говорил умиротворяющим тоном, неоднократно выражая свою озабоченность по поводу интересов России и даже ссылаясь на "травму", которую Россия пережила за 30 лет после распада Советского Союза".

"Не кормите тролля!"

Пользователи соцсетей активно комментируют встречу Эммануэля Макрона и Владимира Путина не только мемами про длинный стол – и многие по-прежнему не верят, что угроза российского вторжения в Украину реальна.

Игорь Эйдман:

Посмотрел пресс-конференцию Путина и Макрона. Ну очевидно же, Путин просто троллит. Это ёрнический, провокационный стиль типичного тролля, знакомый нам по социальным сетям. Один из главных принципов гигиены сетевого общения – не кормить троллей, то есть не отвечать им на провокационные комментарии и заявления. Троллям ведь нужна ваша реакция. Они ей питаются. Сталкиваясь с глухим молчанием, тролль скисает и растворяется в сети как привидение.

Хочется обратиться к Макрону, Шольцу, Байдену и другим мировым лидерам: "Не кормите тролля! Путин занимается троллингом, а вы ведётесь. С каждой вашей реакцией он становится все наглее и хамоватей, а его требования и стиль – все безумней. Хватит уже на тролля обращать внимание, и он исчезнет вместе со своими войсками у границ и наглыми притязаниями.

А если серьёзно, ни на какую большую войну этот жалкий трус, ведущий переговоры через пятиметровый стол, к счастью, никогда не решится. Вся история с подводом войск к Украине – изначально шантаж и троллинг, спецоперация, с использованием сливов дезинформации через спецслужбы. Цель ее – развести, напугать и добиться уступок.

Надо просто отправить тролля и все его угрозы в игнор, параллельно наперекор им всячески помогая Украине. Британцы, кажется, уже это поняли, дело за другими западными странами".

Евгений Киселев:

За полночь наткнулся на прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Макрона в Москве – это было нечто! Старик Ротенберг был в своем репертуаре: отпускал скабрезные шуточки (все мы знаем, из какого контекста взята фраза "нравится, не нравится - терпи, моя красавица"), раскрывал детали переговоров, которые явно не были предназначены для публики – мол, Макрон меня упрекнул, что мы Крым захватили, так у нас выбора не было; опять нес пургу про вооруженный переворот с человеческими жертвами в 2014 году в Киеве, пугал народ якобы имеющимися у властей Украины планами силой оружия вернуть себе Крым и оккупированную часть Донбасса (видно, по себе меряет – думает, что в Киеве все с ума посходили), настойчиво предлагал Порошенко политическое убежище "из гуманитарных соображений" и при этом явно упивался тем, какой он хитрый разводила, какую свинью подложил Петру Алексеевичу. Но главное – откровенно давал понять Макрону: а ты вообще кто такой? Нам ответ от Байдена нужен, от НАТО, когда они, суки, наконец, вернутся к положению в Европе, существовавшему до 1997 года, а не твои речи. Макрон, кажется, был в шоке, но удержался в рамках приличий – хотя синхронный перевод с французского был просто ужасен, и мне показалось, что переводчик просто был напуган и боялся точно переводить некоторые фразы Макрона. В целом же Михал Иваныч, кажется, с блеском подтвердил репутацию человека, живущего в придуманном им мире.

Александр Морозов:

"По-моему, на переговорах произошло вот что. Макрон – он это прямо упомянул на пресс-конференции – приехал с (как он считал) привлекательной для Путина идеей: мол, не все решается на уровне Евросоюза и НАТО, мы можем и вдвоем многое сделать, на уровне общей позиции двух стран. И (это я уже от себя добавляю) мы, Владимир Владимирович, могли бы заключить франко-русский договор, как при предшественнике вашем, императоре Александре III, благословенна память его. А Владимир Владимирович ему отвечает: это мне не интересно. Мы, – говорит он, – сейчас готовим новое письмо, "ответ на ответ", мы подготовим и отправим в Вашингтон и Брюссель.

Это меня просто потрясло! Мы все ломали головы: каков будет следующий шаг Кремля? Как у Сталина? Все-таки нападет на Финляндию? Или как у Хрущева? Ракеты втащит куда-то в Арктику? И вдруг выяснилось немыслимое!! Он решил вместо всего этого "переписываться" – как Иван IV. То есть он решил, что сама эта переписка – и есть "ответ" – в жанре"кто ты, собачий сын, чтобы мне, прямому потомку императора Августа, предъяви свои доказательства легитимности своего правления, а после этого и будешь мне..." и так километрами и ссылками на какие-то цитаты из священного писания и кодекса Юстиниана...

Макрон совершенно опешил во время пресс-конференции, когда Путин на него кивнул так вполоборота и сказал: "Вот и президента Франции мы проинформировали, что готовим наш подробный ответ, который отправим в Вашингтон и Брюссель...". То есть он президенту Франции сказал: "Поезжай домой, мил человек, тебе из Вашингтона и Брюсселя сообщат, когда наше письмо дойдет..."

Сергей Марков:

Визит Макрона в Россию сегодня и в Киев завтра. Главное что требует Россия от Франции - выполнение киевским режимом Минских соглашений. Франция несет ответственность за это, подписавшись в Минске как гарант. Но Франция отказалась давить на США, которые и принимают принципиальные решения за Киев.

Что может Макрон? Макрон может лично кардинально изменить ситуацию в Европе. У Макрона есть четыре варианта.

1. Макрон может самоустраниться, умыть руки. Попиариться на горячей теме. И уехать домой заниматься выборами. Это наиболее реалистичный вариант.

2. Макрон может постараться изменить Минские соглашения в пользу Киева. Добиться от России, чтобы Россия согласилась, что Киев многие пункты Минских соглашений может не выполнять, а Донбасс и Россия, наоборот, увеличат свои уступки киевскому режиму и стоящим за ним США. Уверен, что в Москве именно это Макрон и постарается сделать. Это наиболее предпочтительный для Макрона вариант.

3. Макрон может занять позицию США и Британии и отказаться выполнять роль миротворца между Россией и Западом. И просто изложить жесткие требования к Путину и к России. К такому варианту Макрона подталкивают многие в Европе, США, финансовых и медийных глобалистских кругах, ставленником которых Макрон и является. Это американский вариант.

4. Надавить на Киев и добиться, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. Это предпочтительный вариант для Москвы. Чтобы Макрон публично и ясно заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения. Пригрозить Киеву, что если он и дальше будет не выполнять Минские соглашения, то Франция заблокирует всю экономическую помощь киевскому режиму со стороны ЕС. А если еще Макрон и заявит о недопустимости героизации нацистских преступников и коллаборантов гитлеровского режима, то в Киеве все поймут, что позиция Европы кардинально поменялась. И что надо выполнять Минские соглашения. Макрон также может связаться с Байденом и добиться от него таких действий США, которые разблокируют возможность выполнения киевским зависимым от США режимом Минских соглашений.

Этот четвертый вариант будет требовать от Макрона Путин. И это сильно сдвинет ситуацию в регионе к миру. И это остановит возможность войны в Европе. И это покажет, что Франция остается великой державой, а Макрон лидером Европы. Макрон покажет, что он великий европейский политик. Но так ли это на самом деле?

Так что в эти дни Франция сдает экзамен на статус великой державы. А Макрон сдает экзамен на лидерство в современной Европе. А думает Макрон больше всего, как ему победить на президентских выборах, которые будут уже этой весной и использовать эту ситуацию в интересах победы на выборах.

Иван Преображенский:

Макрон пытался Путину что-то предлагать, но явно разговор получился мало осмысленным. Французский президент, судя по пресс-конференции по итогам встречи, из 5 часов, наверное, часов пять выслушивал Путина честно. Макрон профессиональный переговорщик, ему не привыкать.

Потом он озвучил предложения Франции какие-то. Даже не очень важно, честно говоря, какие. Потому что Путин, похоже, на это не слишком вежливо дал понять, что "давайте уже после выборов". Мы с Китаем страны с 1000-летними традициями демократии и у нас лидеры десятками лет правят, все стабильно. А у вас там нестабильно, не успеешь привыкнуть к одному человеку, его на другого меняют. (И Путин такой мысленно листает список кандидатов и их высказываний в пользу России).

Так что, в общем, вы, Эммануэль, переизберитесь вначале. А потом снова приезжайте и обсудим ваши предложения. А пока все, что мы хотим сказать, читайте в наших ответах НАТО и США.