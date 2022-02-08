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Сказка о петухе и медведе. Как Макрон съездил к Путину

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, 7 февраля 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, но эксперты продолжают обсуждать итоги его переговоров в Москве с Владимиром Путиным. В их числе – якобы данное российским лидером обещание "не предпринимать военных инициатив", которое западные СМИ поспешили расценить как знак скорой деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Пользователей соцсетей в визите Макрона взбудоражили невообразимо длинный переговорный стол, пошлая шутка Путина с сексуальным подтекстом и меню "рабочего обеда" с французским президентом, во время которого лидерам двух стран сервировали вино из хозяйства, фактически являющегося частью "дворца Путина" под Геленджиком.

Какими бы ни были истинные намерения Владимира Путина в отношении Украины, стягивание беспрецедентной по размерам воинской группировки к украинской границе уже позволило ему достичь как минимум одной цели. После исключения из "Большой восьмерки" и фактической международной изоляции, вызванной аннексией Крыма и участием России в войне на востоке Украины, в Кремль, как в былые времена, снова один за другим приезжают лидеры западных стран, а США вынуждены вести с российским президентом интенсивные прямые переговоры на высшем уровне.

"Искушение дьявола"

Ровно через неделю, 15 февраля, в Москву прилетит новый канцлер Германии Олаф Шольц, а пока уговаривать Путина не начинать войну приехал Эммануэль Макрон. Как и другие лидеры стран – членов НАТО, Макрон подтвердил после переговоров, что Североатлантический союз не отступит от принципа "открытых дверей" при приеме новых членов. Вместе с этим он признал, что Европе требуются новые механизмы безопасности, поскольку "за последние 30 лет России были нанесены травмы".

Путин назвал встречу "полезной и содержательной", отметив, что некоторые идеи Эммануэля Макрона могут лечь в основу дальнейших совместных шагов по обеспечению гарантий, которые будут предприняты в ближайшие дни. При этом российский президент несколько раз фамильярно обратился к своему французскому коллеге на "ты" – так же, как и к чуть ли не последнему своему верному союзнику в ЕС Виктору Орбану на переговорах 1 февраля.

Встречу можно было бы назвать малопродуктивной, но масла в огонь подлило американское издание Financial Times. Со ссылкой на неназванных представителей французской делегации оно написало, что Путин пообещал Макрону "не предпринимать новых военных инициатив" и вывести российские войска из Беларуси после окончания совместных учений "Союзная решимость – 2022". Financial Times оценивает число российских военных, участвующих в учениях, в 30 тысяч человек. Сам Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Путиным сказал о 125 тысячах российских солдат, стянутых к украинской границе, – эта цифра, примерно совпадающая с заявлениями США и с оценками независимых экспертов, включает в себя военных, постоянно дислоцированных на западе России, а также перебрасываемых сейчас в Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую и другие граничащие с Украиной области, включая аннексированный Россией Крым.

Ничего сенсационного в статье Financial Times, по сути, нет: о том, что после учений российские войска покинут Беларусь, ранее говорили в Министерстве обороны этой страны, а в Москве подчеркивали, что возможные меры "военного" и "военно-технического характера" будут не "инициативой", но лишь ответом на невыполнение российских требований новых гарантий безопасности в Европе и на возможную попытку Украины вернуть контроль над Донбассом и Крымом силовым путем. Тем не менее Дмитрий Песков поспешил отвергнуть даже зарождение какой-либо особой "сделки" с Францией, попутно указав Парижу на его место в НАТО: "Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно. В нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке", – цитирует пресс-секретаря Владимира Путина агентство ТАСС.

"На самом деле Российская Федерация смешивает причины, связанные с Донбассом, и пытается показать агрессивность Украины в отношении своей же территории, оккупированной Российской Федерацией. С другой стороны, широкомасштабной агрессией против Украины Российская Федерация пытается добиться определенных уступок от европейцев и от их союзников за океаном – определенных уступок, которые называются гарантией безопасности Российской Федерации. Безусловно, это является фикцией. Ядерному государству, которое имеет самую большую армию в Европе, давать какие-то гарантии, учитывая то, что Российская Федерация ведет войну восемь лет против Украины, оккупировала часть ее территории. Однако, если мы говорим о трансляции сигналов из Москвы, это иначе не звучит", – сказал о переговорах Путина и Макрона в интервью телеканалу "Настоящее Время" дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий из Украины Александр Хара.

Пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона после переговоров в Кремле
Пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона после переговоров в Кремле

Французские СМИ, обзор которых публикует сайт Radio France Internationale, также обратили внимание на то, что Эммануэль Макрон как будто затеял свою, отдельную от Берлина или Вашингтона игру с Москвой – возможно, в связи с предстоящими ему в апреле президентскими выборами. Le Figaro пишет, что французский президент попытался "искусить дьявола" и в условиях неравных сил "галльского петуха" и "русского медведя" захотел показать независимость своей политики от США, которые только и говорят, что о "скором" или "неизбежном" вторжении" России в Украину. Liberation называет такую тактику французского президента "опасной игрой".

Пошлая шутка, стол-мем и вино из "дворца Путина"

Обложка свежего номера Liberation вдохновлена необычайно длинным столом, который разделил Макрона и Путина на переговорах (подобно огромному ковру на переговорах Путина с Виктором Орбаном) и стал героем многочисленных мемов в соцсетях. Некоторые пользователи также обратили внимание на тот факт, что в 2017 году во время переговоров с французским политиком Марин Ле Пен, открыто симпатизирующей Путину, российский лидер сидел рядом с ней за маленьким круглым столом – правда, эта встреча состоялась еще до пандемии коронавируса, когда понятие "социальной дистанции" не было столь актуальным.

Отдельного внимания удостоился и стишок, процитированный Путиным в качестве иллюстрации тезиса о необходимости исполнения Украиной Минских соглашений: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Комментаторы сочли эту шутку Путина отсылкой к фольклору 50-х годов и песне из 90-х "Спит красавица в гробу" группы "Красная плесень", увидев в произнесенной фразе неуместный для переговоров на высшем уровне сексуальный подтекст. Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента AFP сказал, что Путин ничего такого в виду не имел. Владимир Зеленский, отвечая во вторник на вопрос корреспондента агентства УНИАН об этих словах Путина, предположил, что российский президент недостаточно "отдохнул после ужина" и добавил, что Украина действительно "терпит", но лишь для того, чтобы не дать России повода для агрессии.

Наконец, пользователи соцсетей обратили внимание на меню "рабочего обеда" двух президентов: в нем было вино из винодельни "Усадьба Дивноморское". Это винодельческое хозяйство, как утверждали в своем расследовании оппозиционный политик Алексей Навальный и его соратники, соседствует с "дворцом Путина" на мысе Идокопас под Геленджиком и контролируется его друзьями.

"Растерзан в берлоге"

Эксперты, опрошенные российскими СМИ, отмечают, что в переговорах с Путиным заинтересованы прежде всего сами европейские лидеры. "Евросоюз нуждается в урегулировании конфликта с Украиной на своих восточных границах. Без этого сообщество не может претендовать на роль реального мирового игрока и центра силы, балансировать американское и китайское влияние", – говорит в интервью "Ведомостям" Павел Тимофеев из отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений. В то же время Дмитрий Суслов из Высшей школы экономики в разговоре с "Дождем" выразил мнение, что у Макрона "нет шансов" повторить успех Николя Саркози, который в 2008 году внес большой вклад в разрешение российско-грузинского конфликта. Тогда, как и сейчас, Франция председательствовала в ЕС.

Американские политические комментаторы оценивают итоги визита Эммануэля Макрона в Москву еще более пессимистично, чем российские и французские. "Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан", – пишет Politico. "Путин высмеял неоднократные утверждения западных лидеров о том, что НАТО является "оборонительным альянсом", сославшись на операции в Сербии, Афганистане, Сирии и Ливии в качестве доказательства обратного. Он повторил свое заявление о том, что украинская Революция достоинства в 2014 году была "государственным переворотом", обвинил украинское правительство в попытке решить конфликт на востоке Украины "военным путем" и даже потроллил Киев, предложив предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко, которого обвиняют в госизмене". Все это происходило, как отмечает Politico, на фоне встречи Джо Байдена и Олафа Шольца в Вашингтоне, во время которой американский президент пообещал не допустить ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в случае вторжения российских войск в Украину: "Макрон в это же время говорил умиротворяющим тоном, неоднократно выражая свою озабоченность по поводу интересов России и даже ссылаясь на "травму", которую Россия пережила за 30 лет после распада Советского Союза".

Многие наблюдатели отметили, что череда "унижений" началась для Эммануэля Макрона еще в аэропорту: ему и членам французской делегации не подали автомобиль к трапу, в результате чего высоким гостям пришлось идти по перрону аэропорта пешком
Многие наблюдатели отметили, что череда "унижений" началась для Эммануэля Макрона еще в аэропорту: ему и членам французской делегации не подали автомобиль к трапу, в результате чего высоким гостям пришлось идти по перрону аэропорта пешком

"Не кормите тролля!"

Пользователи соцсетей активно комментируют встречу Эммануэля Макрона и Владимира Путина не только мемами про длинный стол – и многие по-прежнему не верят, что угроза российского вторжения в Украину реальна.

Игорь Эйдман:

Посмотрел пресс-конференцию Путина и Макрона. Ну очевидно же, Путин просто троллит. Это ёрнический, провокационный стиль типичного тролля, знакомый нам по социальным сетям. Один из главных принципов гигиены сетевого общения – не кормить троллей, то есть не отвечать им на провокационные комментарии и заявления. Троллям ведь нужна ваша реакция. Они ей питаются. Сталкиваясь с глухим молчанием, тролль скисает и растворяется в сети как привидение.

Хочется обратиться к Макрону, Шольцу, Байдену и другим мировым лидерам: "Не кормите тролля! Путин занимается троллингом, а вы ведётесь. С каждой вашей реакцией он становится все наглее и хамоватей, а его требования и стиль – все безумней. Хватит уже на тролля обращать внимание, и он исчезнет вместе со своими войсками у границ и наглыми притязаниями.

А если серьёзно, ни на какую большую войну этот жалкий трус, ведущий переговоры через пятиметровый стол, к счастью, никогда не решится. Вся история с подводом войск к Украине – изначально шантаж и троллинг, спецоперация, с использованием сливов дезинформации через спецслужбы. Цель ее – развести, напугать и добиться уступок.

Надо просто отправить тролля и все его угрозы в игнор, параллельно наперекор им всячески помогая Украине. Британцы, кажется, уже это поняли, дело за другими западными странами".

Евгений Киселев:

За полночь наткнулся на прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Макрона в Москве – это было нечто! Старик Ротенберг был в своем репертуаре: отпускал скабрезные шуточки (все мы знаем, из какого контекста взята фраза "нравится, не нравится - терпи, моя красавица"), раскрывал детали переговоров, которые явно не были предназначены для публики – мол, Макрон меня упрекнул, что мы Крым захватили, так у нас выбора не было; опять нес пургу про вооруженный переворот с человеческими жертвами в 2014 году в Киеве, пугал народ якобы имеющимися у властей Украины планами силой оружия вернуть себе Крым и оккупированную часть Донбасса (видно, по себе меряет – думает, что в Киеве все с ума посходили), настойчиво предлагал Порошенко политическое убежище "из гуманитарных соображений" и при этом явно упивался тем, какой он хитрый разводила, какую свинью подложил Петру Алексеевичу. Но главное – откровенно давал понять Макрону: а ты вообще кто такой? Нам ответ от Байдена нужен, от НАТО, когда они, суки, наконец, вернутся к положению в Европе, существовавшему до 1997 года, а не твои речи. Макрон, кажется, был в шоке, но удержался в рамках приличий – хотя синхронный перевод с французского был просто ужасен, и мне показалось, что переводчик просто был напуган и боялся точно переводить некоторые фразы Макрона. В целом же Михал Иваныч, кажется, с блеском подтвердил репутацию человека, живущего в придуманном им мире.

Александр Морозов:

"По-моему, на переговорах произошло вот что. Макрон – он это прямо упомянул на пресс-конференции – приехал с (как он считал) привлекательной для Путина идеей: мол, не все решается на уровне Евросоюза и НАТО, мы можем и вдвоем многое сделать, на уровне общей позиции двух стран. И (это я уже от себя добавляю) мы, Владимир Владимирович, могли бы заключить франко-русский договор, как при предшественнике вашем, императоре Александре III, благословенна память его. А Владимир Владимирович ему отвечает: это мне не интересно. Мы, – говорит он, – сейчас готовим новое письмо, "ответ на ответ", мы подготовим и отправим в Вашингтон и Брюссель.

Это меня просто потрясло! Мы все ломали головы: каков будет следующий шаг Кремля? Как у Сталина? Все-таки нападет на Финляндию? Или как у Хрущева? Ракеты втащит куда-то в Арктику? И вдруг выяснилось немыслимое!! Он решил вместо всего этого "переписываться" – как Иван IV. То есть он решил, что сама эта переписка – и есть "ответ" – в жанре"кто ты, собачий сын, чтобы мне, прямому потомку императора Августа, предъяви свои доказательства легитимности своего правления, а после этого и будешь мне..." и так километрами и ссылками на какие-то цитаты из священного писания и кодекса Юстиниана...

Макрон совершенно опешил во время пресс-конференции, когда Путин на него кивнул так вполоборота и сказал: "Вот и президента Франции мы проинформировали, что готовим наш подробный ответ, который отправим в Вашингтон и Брюссель...". То есть он президенту Франции сказал: "Поезжай домой, мил человек, тебе из Вашингтона и Брюсселя сообщат, когда наше письмо дойдет..."

Сергей Марков:

Визит Макрона в Россию сегодня и в Киев завтра. Главное что требует Россия от Франции - выполнение киевским режимом Минских соглашений. Франция несет ответственность за это, подписавшись в Минске как гарант. Но Франция отказалась давить на США, которые и принимают принципиальные решения за Киев.

Что может Макрон? Макрон может лично кардинально изменить ситуацию в Европе. У Макрона есть четыре варианта.

1. Макрон может самоустраниться, умыть руки. Попиариться на горячей теме. И уехать домой заниматься выборами. Это наиболее реалистичный вариант.

2. Макрон может постараться изменить Минские соглашения в пользу Киева. Добиться от России, чтобы Россия согласилась, что Киев многие пункты Минских соглашений может не выполнять, а Донбасс и Россия, наоборот, увеличат свои уступки киевскому режиму и стоящим за ним США. Уверен, что в Москве именно это Макрон и постарается сделать. Это наиболее предпочтительный для Макрона вариант.

3. Макрон может занять позицию США и Британии и отказаться выполнять роль миротворца между Россией и Западом. И просто изложить жесткие требования к Путину и к России. К такому варианту Макрона подталкивают многие в Европе, США, финансовых и медийных глобалистских кругах, ставленником которых Макрон и является. Это американский вариант.

4. Надавить на Киев и добиться, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. Это предпочтительный вариант для Москвы. Чтобы Макрон публично и ясно заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения. Пригрозить Киеву, что если он и дальше будет не выполнять Минские соглашения, то Франция заблокирует всю экономическую помощь киевскому режиму со стороны ЕС. А если еще Макрон и заявит о недопустимости героизации нацистских преступников и коллаборантов гитлеровского режима, то в Киеве все поймут, что позиция Европы кардинально поменялась. И что надо выполнять Минские соглашения. Макрон также может связаться с Байденом и добиться от него таких действий США, которые разблокируют возможность выполнения киевским зависимым от США режимом Минских соглашений.

Этот четвертый вариант будет требовать от Макрона Путин. И это сильно сдвинет ситуацию в регионе к миру. И это остановит возможность войны в Европе. И это покажет, что Франция остается великой державой, а Макрон лидером Европы. Макрон покажет, что он великий европейский политик. Но так ли это на самом деле?

Так что в эти дни Франция сдает экзамен на статус великой державы. А Макрон сдает экзамен на лидерство в современной Европе. А думает Макрон больше всего, как ему победить на президентских выборах, которые будут уже этой весной и использовать эту ситуацию в интересах победы на выборах.

Иван Преображенский:

Макрон пытался Путину что-то предлагать, но явно разговор получился мало осмысленным. Французский президент, судя по пресс-конференции по итогам встречи, из 5 часов, наверное, часов пять выслушивал Путина честно. Макрон профессиональный переговорщик, ему не привыкать.

Потом он озвучил предложения Франции какие-то. Даже не очень важно, честно говоря, какие. Потому что Путин, похоже, на это не слишком вежливо дал понять, что "давайте уже после выборов". Мы с Китаем страны с 1000-летними традициями демократии и у нас лидеры десятками лет правят, все стабильно. А у вас там нестабильно, не успеешь привыкнуть к одному человеку, его на другого меняют. (И Путин такой мысленно листает список кандидатов и их высказываний в пользу России).

Так что, в общем, вы, Эммануэль, переизберитесь вначале. А потом снова приезжайте и обсудим ваши предложения. А пока все, что мы хотим сказать, читайте в наших ответах НАТО и США.

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