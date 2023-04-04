Диктант Победы. Елена Сорокина - о "Русском мире" и Z-пропаганде

Недавно я брала интервью у директора театра из небольшого города на западе Чехии. Среди прочих вопросов зашла речь и о чувствительной теме "отмены русской культуры". Директор театра, по образованию историк, высказал такое мнение: если бы путинский режим не принялся использовать культуру для своей экспансии по всему миру, то никогда никому и в голову не пришло ставить какие-то препоны. Ни Пётр Чайковский, ни Александр Бородин из своего XIX века, заметил директор театра, не несут ответственности за то, что в конце XX столетия во главе России встал "политик, который сравним с другими известными диктаторами".

Семена "Русского мира" проросли в знак Z

Сегодня, оглядываясь назад, зная к чему пришла Россия, понимаешь, что продвижение концепции "Русского мира" было лишь прелюдией к становлению Z-пропаганды, расцветшей во время войны с Украиной. Всё то, что сегодня составляет нарративы Z-идеологии, внимательно присмотревшись, можно обнаружить в проектах "Русского мира". "Бессмертный полк", - проект, который должен был напомнить о погибших во время Второй мировой войны предках - перерос в оправдание военной агрессии. "Мы вторглись в Украину для того, чтобы защитить память о погибших в годы Великой Отечественной войны героев" - эта мысль, оправдывает объявленные Кремлём первыми цели "специальной войнной операции", денацификацию и демилитаризацию.

"Тотальный диктант", проект, который, казалось бы, касался изучения русского языка и был совершенно политически нейтрален, обернулся "Диктантом Победы", долженствующим "пробудить интерес к героическому прошлому России". Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, "Диктант Победы" даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. Это, кстати, подтверждает мысль о том, что успешную карьеру могут строить в современной России только те, кто разделяет Z-ценности. Поездки байкеров из мотоклуба "Ночные волки", несколько лет выполнявших в пропаганде "Русского мира" своего рода функцию устрашения - они колесили по "местам боевой славы" с лозунгами "На Берлин!" по маршрутам через Польшу, Венгрию, Словакию, Сербию, Чехию в Германию - аукнулись сегодня заявлениями телевещущего Владимира Соловьева о том, что "мы немчуру били и бить будем", а "Польше нужно приготовиться, потому что она станет следующей после Украины".



Помню выступление в довоенном 2018 году по чешскому телевидению экономиста Михаила Хазина, члена "Изборского клуба" и бывшего чинокника администрации президента России - он пытался фактически оправдать сталинские преступления, сказать, как это сейчас принято, что "всё было не так однозначно". В рамках новой кремлёвской идеологии оправдание сталинизма переросло в обыски в квартирах сотрудников "Мемориал", а дискуссии о переименовании Волгограда в Сталинград становятся всё более активными.

На недавней антивоенной конференции в Риге звучали мнения о том, что Z-пропаганда, как медаль, имеет две стороны: ненависть к Украине (читай, к западному миру) и адаптацию россифских граждан к войне. Адаптацию очевидно готовили заранее, в частности, тренируя привычку наряжать маленьких детей в военную форму с пилотками, бесконечно эксплуатируя песни, книги, фильмы о пришедщей 80 лет назад Победе. Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, развивая эту тему, заявила: "Война – это любовь, это друг, это победа, это будущее, заложенное в мире".

Противопоставление себя ценностям западного мира означает теперь "умереть молодым за родину". Главный рекдактор RT Маргарита Симоньян не зря заявила, что не боится смерти, готова сражаться за отечество, а смерть в немощи и болезни куда хуже, чем умереть за правое дело. Примерно об этом, впрочем, не раз говорил и Владимир Путин. Им вторят церковные служители России, священник рекомендует матерям рожать больше детей, чтобы не было больно "отпускать сыновей на мобилизацию". А по мнению телеведущего Соловьёва, "жизнь слишком сильно переоценена". Семена "Русского мира" проросли в знак Z. Во что ещё эта идеология может превратиться в будущем?



Елена Сорокина - журналист и политолог, живёт в Чехии

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