Для участника опроса Радио Свобода в суде потребовали 5,5 лет колонии

В Останкинском районном суде Москвы обвинение запросило пять с половиной лет колонии общего режима 38-летнему Юрию Коховцу, против которого возбудили уголовное дело после участия в уличном опросе Радио Свобода. Об этом в понедельник сообщил, в частности, правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката подсудимого Елену Шереметьеву.

В ходе заседания сторона обвинения также попросила взять Коховца под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде. Приговор ожидается уже сегодня, в 14:00, отмечает "ОВД-Инфо".

Жителя Москвы Юрия Коховца обвиняют по статье о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. О деле стало известно в марте прошлого года. По словам Коховца, его задержали 25 марта и удерживали в полиции почти два дня, после чего отпустили под подписку о невыезде. Его также оштрафовали на 500 рублей по административной статье о мелком хулиганстве. Впоследствии обвинения против Коховца ужесточили – после лингвистической экспертизы, проведённой учительницей математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым. Они нашли в высказывании москвича мотив ненависти и вражды.

Ранее Крюкова и Тарасов были экспертами в деле по ликвидации Центра защиты прав человека "Мемориал" и выступали в обвинительном заключении против сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова.

В июле 2022 года журналисты Радио Свобода спрашивали у прохожих на улицах Москвы об их отношении к войне в Украине. Среди согласившихся ответить оказался 37-летний техник по дезинфекции Коховец. Он ответил, что войну развязало российское правительство и оно же должно её остановить. Уже на слушаниях в суде Коховец говорил, что в разговоре с журналистами он выразил своё мнение, пользуясь конституционным правом на свободу слова.