Суд продолжил слушания дела о комментарии на Радио Свобода

В Останкинском суде Москвы в среду прошло судебное заседание по делу Юрия Коховца, против которого возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках о российской армии. Он заявил, что не отказывается от своих слов и не изменил своей гражданской позиции. За краткий комментарий журналистам Радио Свобода на улице ему грозит до 10 лет колонии.
В суде Коховец сказал, что в разговоре с журналистами он выразил своё мнение, пользуясь конституционным правом на свободу слова.
В июле 2022 года журналисты Радио Свобода спрашивали прохожих на улицах Москвы об их отношении к войне в Украине. Среди согласившихся ответить оказался 37-летний техник по дезинфекции Коховец. Он ответил, что войну развязало российское правительство и оно же должно её остановить. Кроме того, он упомянул, что Россия "бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей... военные расстреливали вообще без причин".
Коховец был задержан в марте 2023 на 48 часов и отпущен, получив штраф в размере 500 рублей по обвинению в хулиганстве. Однако обвинения против него были ужесточены после лингвистической экспертизы, проведённой учительницей математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым, которые нашли в высказывании Коховца мотив ненависти и вражды.
Ранее Крюкова и Тарасов были экспертами в деле по ликвидации Центра защиты прав человека "Мемориал" и выступали в обвинительном заключении против сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова.
На заседании в среду адвокат Елена Шереметьева усомнилась в легитимности свидетельства Радика Габитова, по чьему доносу было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании Габитов заявил, что увидел видео с уличным опросом в соцсетях и обратился в Следственный комитет. Как удалось установить личность Коховца, притом что комментарии были анонимны, не уточняется.
- Фейками российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. Статью о фейках про армию добавили в Уголовный кодекс вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Наказание по ней может составлять до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей.
- В России против тех, кто распространял сведения об убийствах мирных жителей в период российской оккупации города Буча под Киевом, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел. Многие обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения.
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