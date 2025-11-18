Дмитриев: Россия и США обсудили возможность обмена заключенными

Россия и Соединенные Штаты обсудили возможность еще одного обмена заключенными, рассказал специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев в интервью Axios. Источник подтвердил изданию, что Дмитриев говорил об этом со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Возможный обмен заключенными был одним из вопросов повестки дня во время визита Дмитриева в США, который прошел 24-26 октября. По словам источника Axios, Россия надеется, что новый обмен продемонстрирует добрую волю и укрепит доверие между странами.

Американский чиновник заявил изданию, что переговоры прошли позитивно, но никаких соглашений достигнуто не было.

Ни одна из сторон не уточнила, какие заключенные могут быть включены в списки на возможный обмен. На данный момент как минимум восемь американцев находятся в заключении в России.

Ранее в этом году Россия освободила американского заключенного Марка Фогеля, осужденного по обвинению в контрабанде наркотиков, и Ксению Карелину, осужденную по делу о госизмене. В обмен Соединенные Штаты освободили российского предпринимателя Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптобиржу ВТС-е, и Артура Петрова, который был в 2023 году арестован на Кипре по запросу США по обвинению в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.

Также в рамках обменов заключенными были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и баскетболистка Бриттни Грайнер.