Дмитрий Кулеба призвал Запад начать обучение украинских пилотов

В Киеве не ожидают, что в ближайшее время начнутся поставки в Украину западных истребителей. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild. При этом Кулеба призвал начать обучение пилотов, если такое решение западными странами планируется принять в будущем.

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники. Поэтому мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении такого вооружения, не тратить время и многие месяцы на обучение", – сказал Кулеба.

На прошлой неделе появилась информация, что по меньшей мере два украинских пилота находятся сейчас в США и тренируются на авиасимуляторах на военной базе в Тусоне (штат Аризона). Цель этих тренировок - оценить навыки пилотов, чтобы понять сколько времени займет программа обучения украинских военных лётчиков на современных западных самолётах. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили NBC News и CNN.

Украина настаивает на поставках ей странами Запада боевых самолётов для отражения российской агрессии. Речь идёт главным образом об истребителях F-16. Этот вопрос государства НАТО обсуждают с конца января. Пока поставки Киеву авиатехники допускали власти Франции и Нидерландов.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Украине истребителей, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден ранее также заявил, что не рассматривает такую возможность . В то же время, по информации The New York Times, в администрации Байдена не исключили передачу Киеву истребителей F-16 через третьи страны.