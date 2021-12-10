В Осло прошла церемония награждения лауреатов Нобелевской премии. Премию мира в этом году получил россиянин, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинка Мария Ресса.
Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
В ходе церемонии Муратову и Рессе были вручены дипломы и золотые медали лауреатов.
По традиции они выступают с речами. Трансляцию церемонии награждения ведёт канал "Настоящее время". "Мир разлюбил демократию", — говорит Муратов в своём выступлении.
За всю историю Нобелевской премии выходцы из России, советского и постсоветского пространств становились ее лауреатами 21 раз. Радио Свобода собрало избранные цитаты из речей и нобелевских лекций лауреатов.
Муратов – третий лауреат премии мира в истории страны после Андрея Сахарова и Михаила Горбачёва, если учитывать советский период. Ещё одну награду за основанную им организацию "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" получил академик Евгений Чазов.
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