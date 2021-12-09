Лауреаты Нобелевской премии мира – главные редакторы российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филлипинского сайта Rappler Мария Ресса дают пресс-конференцию перед вручением Нобелевской премии мира. Её вручение состоится в четверг, 10 декабря. Трансляцию выступления перед журналистами ведёт канал "Настоящее время".

О вручении премии российскому и филиппинской журналистам стало известно 8 октября. Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".

Муратов стал пятым гражданином России, получившим Нобелевскую премию, после физиков Жореса Алфёрова, Алексея Абрикосова, Виталия Гинзбурга и Константина Новосёлова. Он — третий лауреат премии мира в истории страны после Дмитрия Сахарова и Михаила Горбачёва, если учитывать советский и досоветский периоды. Ещё одну награду за основанную им организацию "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" получил академик Евгений Чазов.

При этом согласно результатам опроса "Левада-центра", большинство россиян не знают о Нобелевской премии Муратова. 73 процента опрошенных социологами сказали, что впервые слышат от них о вручении этой награды. 64 процента даже после того как узнали о новости, не испытали по этому поводу никаких сильных эмоций.