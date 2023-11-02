Дмитрия Глуховского оштрафовали за отсутствие маркировки иногента

Суд в Москве назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей писателю Дмитрию Глуховскому из-за отсутствия плашки "иностранного агента" в одном из постов в его паблике социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

В публикации от 27 февраля Глуховский обратился к своим читателям с просьбой присылать фото его книг, которые в России теперь продаются завернутые в упаковку из-за его статуса "иноагента". Ранее писателю уже назначали административный штраф в размере 40 тысяч рублей по той же статье о "нарушении порядка деятельности иностранного агента".

Дмитрий Глуховский – один из самых читаемых современных писателей и публицистов России, автор бестселлеров "Москва 2033", "Пост" и "Сумерки". После начала российского военного вторжения в Украину Глуховский неоднократно публиковал антивоенные посты в своих социальных сетях. Он также рассказывал об убийстве украинских мирных жителей и потерях российской армии. В октябре 2022 года писатель был внесен Минюстом России в реестр СМИ-"иноагентов".

В августе этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к 8 годам лишения свободы по делу о так называемых фейках об армии России. По версии следствия, в период с марта по май 2022 года писатель, находясь за пределами страны, "разместил в социальных сетях текстовые записи и видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих" в Украине.