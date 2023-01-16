Книги Улицкой и Парфёнова продают как книги "иноагентов"

В одном из книжных магазинов Владивостока книги Людмилы Улицкой, Леонида Парфёнова и Алексея Поляринова продают завёрнутыми в обёрточную бумагу с надписью от руки "Иноагент". Фотографии с книжной полки опубликовал телеканал "Дождь". При этом ни один из авторов не внесён в России в реестр иностранных агентов.

Цензуре подверглись книги журналиста Леонида Парфёнова из серии "Намедни", роман Алексея Поляринова "Центр тяжести" и сборник повестей и рассказов Людмилы Улицкой "Сонечка". "Дождь" не уточняет название магазина.

С 1 декабря 2022 года в России действуют поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Книги и прочие печатные материалы авторов, признанных иноагентами, должны продаваться только с маркировкой "18+" и в запечатанной упаковке. О том, что упаковка должна быть непрозрачной, в рекомендациях не говорится, однако некоторые издательства и книготорговые сети предпочитают представлять книги иноагентов обёрнутыми в непрозрачную плёнку или бумагу.

В реестр иностранных агентов, который ведёт Министерство юстиции, входят многие писатели и публицисты, чьи книги ранее становились бестселлерами и получали литературные премии. В их числе Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Юлия Латынина, Тамара Эйдельман, Екатерина Шульман и другие.