"ДНР" ожидает два триллиона рублей от России

Россия в течение двух лет вложит в экономику так называемой Донецкой народной республики более двух триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр самопровозглашённой республики Виталий Хоценко.
"У нас, благодаря РФ, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 млрд рублей. Сейчас все регионы по сути ещё дополнительно работают на территории нашей республики и вкладывают большие деньги в стройку, там по сути триллионы. План на два года — больше двух триллионов рублей", — сказал Хоценко, выступая на Петербургском экономическом форуме.
- В марте 2022 года в Совете Федерации оценивали затраты на восстановление инфраструктуры так называемых Донецкой и Луганской народных республик в 1,5 миллиона рублей за три года. Деньги планировалось выделить из государственного бюджета и "по линии частно-государственных партнёрств".
- В конце мая 2022 года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления Донбасса создан "специальный штаб". По его словам, в планах штаба — восстановление всех дорог и разрушенного жилья, а также возрождение экономики территорий.
- По подсчётам издания "Важные истории", к середине июня 2022 года минимум 27 российских регионов объявили, что "возьмут шефство" над оккупированными районами Украины. Регионы пообещали восстановить дороги, школы, больницы, разрушенные в ходе российского вторжения в Украину.
- 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности России для обсуждения ситуации на Донбассе. Члены совбеза единогласно поддержали признание независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик. В тот же день Путин подписал об этом указ. Через несколько дней Россия вторглась на территорию Украины.
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