"ДНР" ожидает два триллиона рублей от России

Россия в течение двух лет вложит в экономику так называемой Донецкой народной республики более двух триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр самопровозглашённой республики Виталий Хоценко.

"У нас, благодаря РФ, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 млрд рублей. Сейчас все регионы по сути ещё дополнительно работают на территории нашей республики и вкладывают большие деньги в стройку, там по сути триллионы. План на два года — больше двух триллионов рублей", — сказал Хоценко, выступая на Петербургском экономическом форуме.