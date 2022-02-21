Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве. Путин говорил очень долго – в основном о том, сколько, по его мнению, Россия сделала хорошего всему миру и особенно Украине. И о том, что якобы за это все Россию ненавидят.

Документы о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые теперь предстоит ратифицировать Федеральному собранию, Владимир Путин, глава "ДНР" Денис Пушилин и глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписали, как было показано в эфире российских телеканалов, практически в тот же момент. В этих документах говорится, что вооруженные силы РФ "осуществят функции по поддержанию мира" в самопровозглашенных республиках.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий тут же сообщил, что депутаты ратифицируют эти соглашения максимально оперативно, назвав их "единственно возможным шагом со стороны России" в условиях "нацеленности украинских властей на военное решение конфликта". Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина на заседании 22 февраля.

Путин говорил очень долго. Он назвал Украину "враждебным России государством без собственной истории", созданным большевиками и лично Лениным "из русских земель", куда "буквально втиснули Донбасс". После распада СССР Россия, по словам Путина, дружила с Украиной и помогала ей — но в Киеве "решили строить государственность, отрицая все, что нас объединяет", на фоне чего там "развились нацизм и русофобия".

Сегодня, по мнению российского президента, Украина стала "марионеточной колонией Запада под внешним управлением", которую Запад и НАТО спланированно готовятся использовать как плацдарм для нападения на Россию и внезапного удара по ней. По словам Путина, после вступления Украины в НАТО, которое якобы неизбежно очень скоро случится, "их гиперзвуковые ракеты смогут добраться до России за 5 минут".

По словам Путина, цель историческая цель Запада и НАТО – сдержать развитие России, а Киев "планирует блицкриг, как семь лет назад". "Западное оружие идет непрерывным потоком, натовские центры развернуты по всей Украине, в городах, которые еще Суворов освобождал". Все это стало возможным, как полагает президент России, из-за Майдана и событий в Украине 2014 года, которые Путин считает "государственным переворотом". После него, заявил российский президент, в Донбассе "геноциду подвергаются почти четыре миллиона человек", которые "выступают против пещерного национализма".

Все агрессивные действия, как убежден Путин, готовятся Киевом при прямой поддержке западных спецслужб и под их руководством. Причем, по словам Путина, власти Украины могут создать собственное ядерное оружие, а на украинской территории "фактически развернуты базы НАТО".

"Уверен, что народ России меня поддержит", — сказал в завершении обращения Владимир Путин. После чего в эфире "России 24" были показаны кадры подписания договоров с "ДНР" и "ЛНР" в Кремле.

Ранее 21 февраля на заседании Совета безопасности России были заслушаны доклады глав ключевых российских министерств – ФСБ, СВР, МВД, Минобороны, МИД – заместителя председателя Совбеза и председателей Госдумы и Совета Федерации.

Так называемые "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" появились весной 2014 года, сразу после российской аннексии Крыма. Москва тогда не стала признавать их независимыми государствами, однако начала оказывать сепаратистам разную помощь, в первую очередь военную. После кровопролитных боевых столкновений с Вооруженными силами Украины донецкие сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей страны. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей в составе Украины, в том числе и подконтрольные сейчас Киеву.

Сразу после завершения телеобращения Владимира Путина курс рубля на международных торгах опустился более чем на три процента, и продолжает падать.

Президент Украины Владимир Зеленскийвечером 21 февраля написал в Twitter: "Обсуждали события последних часов с президентом США (@POTUS). Мы начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны. Разговор также планируется с британским премьером Борисом Джонсоном".

Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ". Об этом написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выпустил следующее заявление: "Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия".

Вот как сложившуюся ситуацию в интервью РС вечером 21 февраля прокомментировал независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров:

"Уже несколько недель политики и журналисты и в России, и на Западе гадали, решится ли Путин перейти очередную пресловутую "красную черту". Он решился. После этого события принимают уже совсем опасный характер. Ключевой вопрос, на который пока общественное мнение не обращает особого внимания: в каких границах Кремль признал эти образования? Сами эти "республики", "ДНР" и "ЛНР", претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей. И если Россия их поддержит, то война с Украиной неминуема: "ЛДНР" силой попробует отобрать у Украины эти земли, а Москва, связанная с ними договорами, окажет всю необходимую военную помощь.

Украинская армия защищает свою землю, свои дома, свои семьи. А российская?

Предсказать исход войны не может никто. Он определяется не только соотношением сил, но и готовностью солдат и офицеров убивать и умирать. Украинская армия защищает свою землю, свои дома, свои семьи. А российская?

Рассмотрим плохой вариант: после долгой и тяжелой войны российская армия сможет оккупировать несколько областей Украины. А дальше? Требуются сотни тысяч солдат и полицейских, чтобы держать эти области в повиновении. Сегодня, как проговорился заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Козак, Россия тратит на поддержку "ДНР" и "ЛНР" огромные суммы. Завтра они могут вырасти еще в десятки раз. И самое страшное в том, что вопросы жизни и смерти Украины, России, Европы, возможно, всего мира оказалась в руках одного человека, страдающего, по моему мнению, одновременно манией преследования и манией величия".