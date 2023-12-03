"Добровольчество – это эмоция". Белорус воюет в Украине втайне от cемьи

Сергей (имя по просьбе героя изменено) полгода участвовал в боях в Украине в составе полка Калиновского – это отдельное подразделение, состоящее из граждан Беларуси, которое вошло в состав ВСУ. Семья Сергея считает, что все это время мужчина провел на заработках в Польше. Сергей на условиях анонимности рассказал белорусской службе Радио Свобода, почему уехал из Беларуси и позже ушел воевать, о гибели на фронте побратимов и атмосфере в полку Калиновского.

Оригинал материала на сайте белорусской службы Радио Свобода.

"Нормальный белорус должен через это пройти"

Сергею 40 лет. Он увлекается туризмом, а его работа связана с высотой и повышенными рисками. Сергей – не настоящее имя героя публикации, он изменил его ради своей безопасности и безопасности своих родственников, которые остались в Беларуси.

Мужчина покинул Беларусь в 2021 году из-за политических преследований. Он жил и работал в Польше, получая в месяц порядка $2 тысяч. В феврале 2023 года, получив вид на жительство в Польше, Сергей отправился воевать в Украину в составе ВСУ. Через полгода он ушел в отставку – после того, как у него на глазах погибли трое его побратимов.

Вопрос, почему он пошел на войну, вызывает у Сергея сильные эмоции: он прячет глаза, слезы мешают говорить.

"Я думаю, нормальный белорус, мужчина, должен через это пройти. Там самая классная тусовка. Слова, мысли – это хорошо, это война смыслов. И там парни действительно рискуют жизнью. В Беларуси тебя могут посадить, ты можешь умереть в тюрьме. На фронте это более реально, там самые крутые белорусы", – говорит он.

Сергей добавляет, что пошел на войну, чтобы иметь возможность защитить независимость родной страны. "В 1991 году на нас обрушилась независимость, мы за нее не боролись, – подчеркивает он. – В Беларуси нет прослойки людей, готовых защищать независимость с оружием. Добро должно быть с кулаками".

Вторая причина, по его словам, психологическая – хотел увидеть, что такое война, понять, как он себя там поведет. "Нормальный такой мальчишеский вопрос", – резюмирует боец. Считает, что проверку он прошел.

Во время разговора с журналистом Сергею несколько раз мешали слезы. На вопрос, почему он плачет, мужчина предположил, что это, может быть, "легкое посттравматическое стрессовое расстройство".

"То, что я остался в живых, – чистая случайность"

Сергей говорит, что прошел обучение в рамках инициативы ByPol. В Украине белорус воевал в отряде "Атом" полка Калиновского, который был сформирован в честь погибшего добровольца Василия "Атома" Грудовика.

В Донецкой области у него на глазах погибли трое его побратимов. Один из них был его другом. Еще один – совсем молодой парень, это был его первый боевой выход. Основные подробности этой вылазки бойцам запретили разглашать. Трагедия произошла в июле этого года. Небольшая группа бойцов отправилась на ночную вылазку.

"Я шел последним в группе. Первый, второй, потом третий погибший, я шел последним... Мы с предыдущим бойцом упали, он у меня в секторе обстрела, я ничего не вижу. Он молча лежит между мной и атакующим. Чтобы его не застрелить, я жду", – вспоминает Сергей подробности той ночи.

Позже выяснилось, что все это время побратим белоруса был мертв.

"Прошло некоторое время, я оставил рюкзак, пополз вперед. Я думал, он лежит и ждет. Говорю ему: "Давай посмотрим, что там впереди". Встряхнул его, пощупал пульс – а его нет. Вот и все... Когда рассвело, я увидел, что там лежали командир, пулеметчик и мой друг. Пули пробили броник сверху и снизу, грудь и брюшную полость. Он мог умереть в течение пяти минут", – говорит доброволец.

Сам Сергей считает: то, что он остался в живых, – это случайность: "То, что я оказался в конце группы, – чистая случайность. Мой прибор ночного видения не работал, и пока я им занимался, наша группа стартовала. Пока я с ним занимался, группа стартовала".

Пожалуй, самым сильным потрясением для Сергея стало осознание, что его дочь-подросток может остаться без отца. Каждый раз, когда мужчина говорит о своей дочери, он плачет.

"Я не хочу, чтобы моя дочь жила при Лукашенко. Мы не можем изменить это с помощью цветов и флагов. Следующий этап – физическая сила", – убежден он.

Сергей хочет вернуться на родину и сменить режим в стране.

"Но тут конфликт: с одной стороны, нам нужно спасти Беларусь, с другой стороны – мы не должны забывать о семье. Как остаться в живых и выполнить эту задачу? Мне понравилось сражаться – но не умирать... Когда моя дочь вырастет, она поймет. Но пока ей нужен не герой, а папа", – считает он.

"Психолог помогает эмоционально преодолеть этот стресс"

Бойцам, пережившим гибель своих побратимов, оказывается профессиональная психологическая помощь. Но для этого нужно было ездить "на базу", в Киев (сейчас психологи уже работают на передовой). Сергей тоже ездил на индивидуальные консультации.

"Психолог помогает эмоционально преодолеть этот стресс. Я не могу оценить его объективно. Иногда я могу спокойно говорить об этом, иногда – нет", – делится Сергей.

Боец отмечает, что побратимы с пониманием относятся к работе с психологом, никто по этому поводу не шутит.

"Там постоянный стресс. Сам даешь совет – пожалуйста, необходима помощь – тоже пожалуйста", – говорит Сергей.

После трагедии командир запретил белорусскому бойцу выполнять опасную работу, хотя он не получил никаких физических повреждений.

"Меня трясло, когда я ночью лежал с автоматом. Это выброс адреналина — и тебя трясет. Когда понимаешь, что трое побратимов стали "грузом 200", то цепенеешь, действуешь по ситуации… В батальоне отношения нормальные. Комбат создает семейную атмосферу. После того как эвакуировали погибших, мы с ребятами вечером пошли в кафе, выпили, пообщались", – вспоминает Сергей.

"Для семьи я в Польше"

Семья Сергея остается в Беларуси. Мужчина хочет, чтобы его дочь выросла там, выучила белорусский язык. Никто из родственников Сергея не знает, что он ушел воевать.

"Для семьи я в Польше. Что такое ГУБОПиК и что такое жена? Ее возьмут – она все расскажет", – уверен он.

Полгода он скрывал свое настоящее местонахождение от родственников, звонил жене только в подходящих случаях.

"Я еще в Беларуси приучил жену не звонить мне в рабочий день: у меня нет времени отвечать. Когда ты на фронте, у тебя всего один день для отдыха. Тогда можно позвонить, написать. Для видеозвонков я выбирал соответствующий фон. Или звонил из Киева, выбрал места, где вывески на латинице. Старался, чтобы не было слышно украинской речи. Хотя украинцев и в Польше много, можно выкрутиться", – рассказывает Сергей.

Про то, что воевал в Украине, Сергей собирается рассказать жене – но позже. Предполагает, что будет скандал.

"Покричит-покричит, что я так рисковал. Но куда она денется? Я же жив. Я не предал ее. Это та же самая Беларусь, ради которой мы стараемся", – объясняет Сергей.

"Полк мнит себя пупом Земли"

Сергей признается, что покинул полк Калиновского не только из-за дочери, но и потому, что не был полностью согласен с тем, что делалось в Украине в целом и в полку в частности.

"Полк Калиновского (ПКК) – белорусский бренд №1 в Украине. Это должен быть рекрутинговый, мобилизационный, образовательный центр для всех. Сегодня все новинки военного дела – в Украине. Полк считает себя пупом Земли. Мол, кто такая Тихановская, кто такие ByPol, BelPol, Сахащик? Но кроме них в Украине появляются новые белорусские формирования. Альтернатива появляется. Теперь будет здоровая конкуренция", – считает боец.

Он отмечает, что полк Калиновского сейчас перегруппировывается и модернизируется. Те, кто не согласен с руководством, уходят в другие формирования. Те, кто остался, продолжают работать.

"Конечно, есть негатив. Но если вам не нравится командир – найдите другого командира. Украинцы примут вас с распростертыми объятиями", – говорит Сергей.

По его словам, белорусы могут научиться военному делу не только в Главном управлении разведки Украины, к которому приписан полк Калиновского, но и в добровольческом формировании "Азов" и 79-й штурмовой бригаде ВСУ.

"Азовцы" говорят: мы готовы сделать из вас хоть танкистов (а танковая подготовка стоит дорого) при условии, что вы прослужите хотя бы шесть месяцев", – говорит белорусский доброволец. И отмечает, что между полком Калиновского и ByPol существует конкуренция.

"У нас общая задача – победить Лукашенко и не рассориться. Вторая задача гораздо сложнее", – уверен Сергей.

Если кто-то решает покинуть поле боя, этот выбор не считают слабостью, за это не осуждают, подчеркивает боец.

"Это ваше личное решение. ПКК (полк Калиновского – НВ) – добровольческое подразделение. Это не наша страна. Если бы мы защищали Беларусь – другой вопрос, но сейчас это именно помощь, и каждый помогает, пока может. Добровольчество – это эмоция. Ты хочешь, горишь – значит делаешь, но когда происходит надлом – уходишь", – добавляет он.

Черное и белое

Белорус говорит, что после войны он стал "более графичным", видит все в черном или белом цвете, без оттенков. Убивал ли он людей на войне? Бывший военный признается, что никто этого не расскажет.

"Это улики против самого себя для ГУБОПиК. Полевая война, окопная война, там стреляешь из миномета, никто тебе табличку не поднимет, что убит. Про себя ничего сказать не могу... Я же не в страйкбол играл, это война", – делится он.

"Я не совершал преступления. Люди вторглись в чужую страну. Они знали, на что идут", – говорит Сергей.

Мужчина вернулся в Польшу и сейчас ищет работу. Продолжает проходить военную подготовку – тренировки с единомышленниками его очень поддерживают. Стал чаще плакать. Признается, что до 2020 года такого не наблюдалось.

"Время – невозобновляемый ресурс. У меня растет дочь. Уже третий ее день рождения проходит без меня, – Сергей снова плачет. – Она потом вырастет, выйдет замуж, и этого уже не вернуть".

Он удивляется, насколько спокойно живут люди в Польше, где нет "прилетов", авиаударов, где на улицах много людей. И не теряет надежды на смену власти в Беларуси.

"У меня есть маленькая мечта – выйти на пенсию в Беларуси, жить на каком-нибудь хуторе, – говорит белорус. – Лес, озеро, охота, рыбалка, друзья. Чтобы была дочь, жена рядом, жизнь на природе".