Навальный посвятил свою премию Сахарова всем борцам с коррупцией

Алексей Навальный посвятил присуждение ему премии имени Андрея Сахарова "борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах".

Комментарий появился в четверг в соцсетях оппозиционного политика.

В тексте говорится о борцах "от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу". "Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", – добавляет оппозиционер.

Как следует из комментария, о присуждении премии Алексей Навальный узнал от адвоката. "Зашел в помещение для свиданий, снял с себя шапку-ушанку и услышал от адвоката: "Поздравляю с вручением премии Сахарова". Первое, что подумал машинально: надо же, как символично, моя любимая фотография Сахарова, – та, где он в черной шапке-ушанке", – пишет Навальный.

Премию Сахарова "За свободу мысли" Европарламент присудил российскому оппозиционеру 20 октября.

Кандидатура Алексея Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Навальный с начала года находится в колонии. Он был помещён туда после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Оппозиционер должен выйти на свободу осенью 2023 года. Но против него возбуждено ещё несколько уголовных дел.

Кроме Алексея Навального в коротком листе премии Сахарова в этом году были 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за "храбрую борьбу за равенство и права человеки", и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.