Дочери Путина могут попасть в санкционный список Евросоюза

Евросоюз в среду может включить в санкционные списки главу "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаску, Бориса Ротенберга и ещё нескольких близких к Кремлю бизнесменов, а также дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа.

Владимир Путин прямо не признает, что Тихонова и Воронцова являются его дочерьми. Тихонова, младшая из них, возглавляет фонд "Иннопрактика". В ноябре 2021 года она подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы.

Воронцова – кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. В апреле 2021 года стало известно, что на генетические исследования под ее руководством российские власти выделят более 200 миллиардов рублей.

Как отмечает Bloomberg, cанкции в отношении предполагаемых дочерей Путина "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.