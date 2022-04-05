В ЕС объявили о мерах в рамках пятого пакета санкций против РФ

Еврокомиссия анонсировала во вторник содержание пятого пакета европейских санкций против Москвы, вводимых в связи с российским вторжением на украинскую территорию.

Новые меры предусматривают запрет на импорт российского угля, что станет первым ограничительным шагом в отношении прибыльного российского энергетического сектора.

Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина после того, что она назвала "ужасающими преступлениями" в Киевской области, а именно в связи с информацией о предполагаемых намеренных убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.

По словам фон дер Ляйен, дальнейшие санкции предусматривают запрет на импорт угля на сумму 4 миллиарда евро в год. Кроме того, ЕС уже начал работу по дополнительным мерам, которые могут включать, в том числе, импорт нефти.

Глава Еврокомиссии не упомянула поставки российского природного газа, которые составляет около 40% от общего объема на европейском рынке. Многие страны ЕС противятся сокращениям по газу, в том числе крупнейшая экономика ЕС – Германия.

До сих пор Брюссель не высказывал готовности вводить решения, которые затронули бы российский энергосектор, опасаясь рецессии экономики ЕС. Однако, недавние сообщения о возможных жестоких расправах над мирным населением усилили давление в пользу ужесточения санкционных мер.

США и Великобритания ранее объявили, что они прекратят импортировать российскую нефть. Отдельные страны заявили об усилиях по снижению энергетической зависимости от Москвы. К примеру, Польша со временем планирует блокировать импорт российского угля и нефти, а Литва заявила, что больше не использует российский природный газ.

Другие меры, которые предлагает исполнительный орган ЕС, включают санкции против большого числа физических лиц и четырёх ключевых российских банков, среди которых ВТБ. "Эти четыре банка, которые мы сейчас полностью отрезаем от рынка, занимают 23% российского банковского сектора, поэтому мера ещё больше ослабит финансовую систему России", - отметила 5 апреля Урсула фон дер Ляйен.

Если предложения единогласно поддержат все 27 государств-членов ЕС, то новый пакет санкций также запретит российским судам заходить в порты ЕС, за исключением поставок грузов первой необходимости – таких как сельхозпродукция, продовольствие, гуманитарная помощь и энергия.

Также предусмотрен дополнительный запрет на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро в следующих областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование.