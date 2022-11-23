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Дочь совершившей самосожжение журналистики оштрафована на 30 000 рублей

Дочь нижегородской журналистики Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева оштрафована районным судом на 30 тысяч рублей, рассказала она в фейсбуке. Она вышла с пикетом к зданию регионального МВД в годовщину гибели матери.

Протокол на неё был составлен в начале октября по статье о дискредитации российской армии. Поводом стал плакат, который она принесла с собой, на нём было написано: "Моя мама бы сказала: "Путин, иди к черту со своей войной". Но Путин убил ее раньше".

По словам Мурахтаевой, после пикета она потеряла работу, столкнулась с критикой и "потеряла надежду на то, что у неё есть будущее в этой стране". "Вывод только один — кормить государство больше не хочется, поэтому буду идти другим путём", — написала она.

  • Редактор независимого нижегородского издания Koza.Press совершила самосожжение 2 октября 2020 года. Перед самоубийством журналистка написала пост в фейсбуке со словами "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Журналистка постоянно испытывала давление местных властей.

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