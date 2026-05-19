Догнать и перегнать. Почему министр экономики играет со статистикой

После публикации министерством экономики России обновленной версии среднесрочного макроэкономического прогноза, которая до конца десятилетия ставит крест на поручении Путина восстановить темпы роста российской экономики, министру экономики Максиму Решетникову пришлось объясняться на самом высоком уровне. В нарисованной им картине нынешние "временные трудности" – не более чем передышка после грандиозных успехов предыдущих трех лет, когда Россия по темпам роста догнала и перегнала Америку.

Если говорить о российской экономике, главным событием, которое повлияет на все ее показатели из-за необходимости пересчитывать государственные доходы (а значит и расходы), стала публикация Минэкономики обновленного макроэкономического прогноза до 2029 года. Свежая версия документа, на основании которого Минфин верстает федеральный бюджет на ближайшие три года и корректирует бюджет на текущий год, отличается не характерной для финансово-экономического блока трезвой оценкой ситуации. А эта трезвая оценка привела к ухудшению всех макроэкономических показателей, включая рост ВВП, цены на нефть, инфляцию, инвестиции, реальные доходы населения – далее по списку.

Мало того, что теперь Минфину придется срочно выдумывать, что делать со съежившийся налоговой базой, так еще и поручение Владимира Путина обеспечить экономический рост темпами не ниже среднемировых, закрепленное в Национальных целях развития до 2030 года, исходя из этого прогноза, выполнено не будет ни при каких обстоятельствах.

Ответственного и за подготовку прогноза, и за состояние экономики профильного министра Максима Решетникова немедленно вызвали к Путину "на ковер", где пришлось оправдываться. Выбранную правительством стратегию, которой придерживался и Решетников, и вице-премьер Александр Новак в предваряющем публикацию прогноза интервью "Ведомостям", можно выразить одной фразой: нынешние трудности – прямое следствие бурного роста последних трех лет.

Решетников сразу после начала встречи сообщил Путину, что российская экономика за последние три года выросла на 10% в реальном выражении, и назвал это очень хорошими темпами. А в качестве аргумента привел данные по тому, как соотносился ВВП на душу населения США и России в 2017 (почему 17-м, загадка) и 2025-м: "Если в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, то по итогам 2025 года это уже почти 56%. При этом мы сокращали разрыв, а, например, многие наши европейские соседи, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. Это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, но и опережали рост в том числе и в американской экономике".

Начнем с "очень хороших", по оценке Решетникова, темпов роста российской экономики, которая за последние три года прибавила 10%. По оценке МВФ, в 2025 году мировая экономика выросла на 3,1%. Что значит, что 10% за три года – это не какой-то грандиозный успех, а примерно те самые среднемировые темпы, которыми, в соответствии с Национальными целями развития и поручением Путина, должна в среднем расти российская экономика.

Что до подушевого ВВП, то российское министерство экономического развития, видимо, уже начинает переходить к "суверенной" статистике, поскольку Международный валютный фонд, который публикует данные по ВВП на душу населения, приводит несколько иное соотношение между американским и российским показателем. В 2025 году подушевой ВВП в России составлял не 56% американского, а только 20%. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в главном Решетников не соврал: с 2017 года соотношение действительно изменилось. Правда, не на 13 процентных пунктов, а только на 3, поскольку в 2017 году российский ВВП на душу населения был только 17% от американского.

Это, правда, совсем не значит, что по темпам роста Россия в предыдущие 8 лет обгоняла США. Достаточно вспомнить о том, что увеличение выбранного Решетниковым показателя может достигаться не только за счет роста экономики, но и за счет сокращения численности населения. Из-за прекращения публикации в России демографической статистики проверить эту версию невозможно, остается только верить министру.

Впрочем, главная проблема аргументации Решетникова в другом. ВВП на душу населения – это показатель, который используется для оценки и сопоставления благосостояния жителей разных стран. Оценки грубой, поскольку ВВП дает представление об общем количестве того объема товаров и услуг, которое за год производит та или иная экономика. В случае же с оценкой российской экономики последних трех лет не менее важно не только выраженное в триллионах рублей количество, но и качество. Потому что если в стране растет производство того, что можно потребить или экспортировать, обеспечив валютой импорт товаров и услуг, благосостояние растет. Когда же рост достигается за счет снарядов, патронов, ракет и беспилотников, которые практически немедленно уничтожаются в процессе войны, а производство того, что можно потребить или экспортировать, снижается, благосостояние падает. Ровно это и происходит в России уже третий год подряд. Причем происходит это с россиянами далеко не в первый раз.

Министр экономики в попытке оправдать реалистичный прогноз развития экономики, который его ведомство написало после путинского нагоняя за то, что официальные прогнозы все меньше соотносятся с реальностью, практически воспроизводит бравурные советские отчеты о сокращении разрыва с США по выплавке чугуна и стали и скором выполнении поставленной партией и правительством цели догнать и перегнать Америку по этому показателю. Еще немного, и передовики производства начнут рапортовать о перевыполнении "плана по валу". Конечный результат, к которому приходит экономика, сосредоточенная на количественных показателях роста и умалчивающая о его качестве, известен. И в этот раз нет никаких оснований надеяться, что печальный опыт 35-летней давности не повторится.