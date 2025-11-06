"Ура! Я банкрот!" Кремль отправляет население и компании в долговую яму

Каждый пятый россиянин не может платить по кредитам. Исследование Конфедерации общества потребителей говорит о том, что 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины бюджета.

Банк России стал ограничивать кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. Ужесточает Центральный банк и ограничения для ипотеки на строительство частных домов и нецелевые потребительские кредиты под залог недвижимости.

Российские банки ужесточили выдачу ипотеки: по итогам сентября доля отказов в предоставлении жилищных кредитов впервые превысила 60%, говорится в отчёте Национального бюро кредитных историй.

Также ЦБ ужесточил условия кредитования компаний с высокой долговой нагрузкой: с 1 декабря банки должны будут применять 40%-ную надбавку при выдаче им новых кредитов, вместо прежних 20%.

По данным центра Макроэкономического развития, в конце сентября бизнес направил рекордную сумму на закрытие долгов: более 36% прибыли российских предприятий идёт на обслуживание кредитов. Эта высокая долговая нагрузка увеличивает риск банкротств и тормозит инвестиционную активность.

Убытки и закредитованность российских угольных компаний растут. К концу 2025 года они достигнут более 300-350 млрд рублей, а объем кредитов - 1,5 трлн рублей.

Политика высоких ставок ощутимо давит на экономику, считает председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, кредит, взятый предприятием по высокой ставке, увеличивает себестоимость товара и приводит к его подорожанию. Это тянет за собой цепочку новых расходов и подталкивает инфляцию.

Сколько россиян не смогут расплатиться с долгами? Как государство борется с закредитованностью, и получается ли это делать эффективно? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Борисом Грозовским и экономическим обозревателем Максимом Блантом.

К концу 2025 года в долговой яме оказались не только граждане с низкими доходами, но и целые отрасли экономики. Об этом говорит государственный Центр макроэкономического анализа. Есть показатели на октябрь, согласно им, в строительной отрасли доля долгов почти в шесть раз превышает количество заработков. Похожая ситуация – в обработке дерева, в производстве автомобилей. Часто компании, как говорят эксперты института, берут долги для того, чтобы вернуть старые кредиты. О прочих тенденциях, которые нашли государственные экономисты, смотрите в нашем сюжете:

Из доклада Центра макроэкономических исследований и краткосрочного прогнозирования видно, что предприятия берут долги до лучших времён, то есть до ставки ниже 12%. Ждать ли относительно низкой ставки в следующем году? Комментирует экономист Борис Грозовский:



– Компании не могут не брать кредиты, за счёт кредитов во многом финансируются их инвестиционные программы, планы расширения производства, а у многих и текущее производство финансируется в счёт долга. Кредиты покрывают то время, когда предприятие занято производством товара, но ещё не получило за него деньги от тех, кому эти товары предназначены. Так что без кредитов предприятия жить не могут. Процентная ставка очень высока уже более года. Соответственно, это ведёт к росту кредитов и у тех компаний, которые берут новые кредиты, и у тех, у кого кредиты были взяты под плавающую ставку процента.

Без кредитов предприятия жить не могут

Многим казалось, что это выгодно, они рассчитывали, что инфляция будет снижаться, и процентные ставки по таким плавающим кредитам тоже будут снижаться. Но получилось ровно наоборот. Кроме того, высокая процентная ставка Центробанка влияет на финансовую ситуацию предприятий через то, что снижается спрос. Это потому, что многие предприятия вынуждены большую долю своей прибыли отправлять на уплату процентов, анализ ЦМАК показал, что в среднем 36% прибыли сейчас идёт на уплату кредитов. Год назад эта цифра была ниже примерно на 10 процентов. И когда кредиты оказываются слишком дорогими, предприятия вынуждены сокращать объемы финансирования инвестиций. Сейчас инфляция понемногу снижается на протяжении девяти или десяти месяцев, но очень медленно. В последнее время появились факторы, которые повлияют на снижение инфляции, может даже быть некоторый её всплеск. Во-первых, повышен НДС: теперь у России ставка налога на добавленную стоимость одна из самых высоких в мире, и повышение НДС даст кратковременный толчок инфляции. Кроме того, в бюджете на будущий год, который обсуждала Государственная Дума и который Путин уже подписал, заложен более высокий, чем ожидалось, рост тарифов ЖКХ. Соответственно, это тоже даст толчок инфляции. ЦБ находится сейчас в сложной ситуации. Он, разумеется, хотел бы снизить инфляцию быстро, но сделать это вряд ли может. Очередное обсуждение того, снижать ли процентную ставку и как, Центробанк должен провести в декабре. Если смотреть на прогнозы аналитиков-экономистов, наиболее вероятным сценарием кажется то, что Центробанк будет понижать процентную ставку, но он продолжит это делать небольшими шажками.

Экономический обозреватель Татьяна Рыбакова отмечает, что проблема не только в том, что бизнесу нужны кредиты, но и в том, что почти во всех отраслях падают доходы. Банк видит, что предприятие в этом году получает меньше, чем в прошлом, поэтому кредит выдаёт существенно меньше, но из-за высокой ставки за маленький кредит приходится платить больше.



– Идет давление с двух сторон. Подпирают ставки, и одновременно вас жмёт сворачивание объема вашего бизнеса. Нет пока что предпосылок к тому, что у малого и среднего бизнеса дела будут лучше. Судя по проекту бюджета на ближайшие 3 года, по тому, что выдвигает относительно налогообложения малого и среднего бизнеса государство в лице правительства и Кремля, они жёстко нацелены на помощь бизнесу государственному, с госучастием, бизнесу, который отвечает государственным интересам. А это прежде всего бизнес оборонный, бизнес, связанный с национальной так называемой безопасностью, дубинки делают для полицейских, это тоже бизнес. В какой-то степени будут заниматься социалкой. Если вы, например, делаете консервы для армии, то мы вас приватизируем и будем рулить. Или будем указывать, как рулить, давая вам господдержку. Все остальные – можете выжить, а не можете, так “кто не спрятался, я не виноват”. Главное, платите налоги. Государство даже не интересует то, что при этом огромное количество людей останутся без работы.

В докладе ЦМАК замечено, что растёт число предприятий, которые не могут расплатиться с долгами. Это может запустить цепную реакцию, в худшем варианте – банкротства. Как это может отразиться на людях, которые на этих предприятиях работают? Отвечает Борис Грозовский:



– Рост проблемных долгов заметен и в секторе корпоративного кредитования, и в секторе кредитов физическим лицам. Недавно была статистика, которая показывает, что с 8 до 13% выросла доля проблемных кредитов среди потребительских, которые банки выдают людям на покупку потребительских товаров без залога, в отличие от потребительского кредита.

Рост проблемных кредитов заметен. Я бы не сказал, что он катастрофический, но есть несколько отраслей, по которым сильнее всего ударило и повышение процентных ставок, и замедление экономики, охлаждение. В первую очередь это уголь, металлургия, строительство, лесо- и деревообработка. Могут быть проблемы у угольщиков, металлургов, строителей. В автопроме сильное снижение в этом году, сейчас потихоньку начинает оживать. Я не думаю, что ситуация настолько тяжелая, что стоит ожидать масштабных увольнений, пока об этом речи нет.

Нам бы хорошо кредиты пролонгировать

Скорее, пока все эти предприятия готовы или уже пришли и к банкам, к Грефу или к Андрею Костину в ВТБ, с просьбой, что нам бы хорошо кредиты пролонгировать, процентные ставки высокие, нам бы была очень полезна реструктуризация. Это примерно те вещи, с которыми предприятия обращаются к банкам. Банку тоже намного выгоднее, если у него заёмщик, пусть с опозданием, но всё-таки сможет обслуживать долг, чем он перейдёт в разряд тех, кто вообще не могут платить по кредиту. Соответственно, крупные банки, в первую очередь Сбер и ВТБ, в таких случаях вынуждены идти на какую-то реструктуризацию кредита. Эти процессы сейчас очевидным образом разворачиваются, поэтому банкиры давят на ЦБ с тем, чтобы он понижал процентную ставку. ЦБ не вполне может быстро это делать, потому что инфляция остаётся высокой, и правительство её и дальше предполагает, с повышением НДС, ростом тарифов ЖКХ, и так далее.



Тенденции рынка также показывают, что россияне активнее экономят, часто отказываются от покупок, в том числе продуктовых. У каждого пятого жителя России нет денег, чтобы расплатиться с долгами, как отмечает газета “Ведомости”. Посмотрим об этом в нашем материале, там же – о потребительских долгах:

Экономический обозреватель Максим Блант видит реальную проблему в долгах, которые граждане не смогут вернуть. Чем это грозит?



– При том, что общий портфель потребительского необеспеченного кредитования – это 14,5 триллионов, почти 2 триллиона рублей – потенциальные потери банков. Это значит, что многие банки в Российской Федерации будут вынуждены либо обращаться за капитализацией, либо вынуждены будут умереть. Крупные банки, так называемые системообразующие, никто топить не даст. Центральный банк напечатает рублей и выдаст им субсидированные кредиты. Мелкие банки ждёт лишение лицензий. Количество российских банков будет уменьшаться с довольно большой скоростью.

В июле 2025 года агентство Блумберг писало, что три крупных российских банка просили о докапитализации. Набиуллина тогда ответила, что “кто-то нагнетает ситуацию”. 13% потребителей не могут вернуть долги. Растут неплатежи предприятий. Банкам правда не нужна помощь? Ответ Бориса Грозовского:



– Я думаю, банкам может потребоваться помощь через некоторое время, многое будет зависеть от экономической динамики. В России был кредитный бум в 2023-24 годах. Семьи, которые стали получать деньги за служащих по контракту, ещё и пользуются притоком доходов в домохозяйства, они взяли кредиты, чтобы купить дом, автомобиль. Теперь этот кредитный бум выдыхается. Действительно, резко сократилась выдача ипотечных кредитов, и теперь банки смотрят намного строже, чем раньше. Если у заёмщика половина его доходов будет уходить на оплату процентов по такому кредиту, теперь он уже не может рассчитывать на получение кредита.

Кредитный бум выдыхается

Год или два назад таким заёмщикам кредиты ещё выдавались, и через какое-то время они оказываются в сложной ситуации. С автокредитами и с потребительскими кредитами ситуация получше, но спад очень заметен. Дальше всё будет зависеть от динамики зарплаты, динамики доходов населения, поскольку сейчас в целом в российской экономике заметное охлаждение. Это касается и динамики зарплат, их рост начинает активно замедляться.

Государству выгодно, чтобы люди залезали в кредиты, таких людей проще привлечь на войну. Эта логика совершенно очевидна. Кто-то оказывается в безвыходной ситуации, начинает брать небольшие кредиты до зарплаты, потом приходится перекредитовываться, беря в долг большие суммы. Получается, что таких людей легко взять на крючок.



