Минюст признал иноагентами Андрея Зубова и Андрея Лошака

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр иностранных агентов. В список вошли журналист Андрей Лошак и учёный-историк Андрей Зубов. Кроме того, организацией-иноагентом признана школа свободной общественной мысли "Возрождение".

Андрей Лошак - тележурналист и режиссёр-документалист. До 2009 года работал на телеканале НТВ. Лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ (2003) и премии правительства России в области СМИ (2017). В 2022 году снял документальный фильм "Разрыв связи" о том, как война России в Украине разрушает семьи россиян, по-разному относящихся к ней. По утверждению Министерства юстиции, Лошак распространял негативную информацию о правительстве России и его решениях, а также взаимодействовал с иностранными структурами.

Андрей Зубов - доктор исторических наук, публицист, а также заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС). В 2014 году выступил против аннексии Россией Крыма, после чего был уволен с должности профессора в МГИМО. Неоднократно высказывался с осуждением войны в Украине. Критерии, по которым Минюст признал Зубова иноагентом - те же, что у Андрея Лошака.

Школа свободной общественной мысли "Возрождение" - интернет-платформа, о запуске которой 20 декабря 2022 года сообщила политолог Екатерина Шульман. Обучающие курсы и лекции в ней ведут, помимо самой Шульман, Евгений Чичваркин, Аббас Галлямов, Евгений Ройзман, Борис Кагарлицкий, Глеб Павловский и другие публичные лица. Многие из них были внесены Минюстом в список иноагентов ранее.