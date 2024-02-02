Доклад HRW : алюминиевая индустрия Китая использует рабский труд

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с докладом, в котором обвинила китайские компании в использовании принудительного труда для нужд автопромышленности. В первую очередь речь идёт о производстве алюминия, необходимого для изготовления деталей автомобилей.

Большая часть китайского алюминия выплавляется в Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе страны. Там в трудовых лагерях содержатся около миллиона китайских мусульман. HRW обладает информацией, что на алюминиевых комбинатах используется труд заключённых.

Мировая автомобильная промышленность в 2022 году зависела от алюминия, выплавленного в Китае, почти на 60% – такие цифры приводит Международный институт алюминия. Более 15% всего китайского алюминия – это 9% его мирового производства –выплавляется в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Его используют как китайские производители автомобилей, так и иностранные компании с производством в Китае, такие как Volkswagen, General Motors, Toyota и Tesla.

Human Rights Watch приводит данные, что Китай использует принудительный труд заключённых как на самом производстве алюминия, так и в других отраслях — например, на добыче угля для электростанций, обеспечивающих энергией алюминиевые заводы.

HRW выступила с рекомендациями компаниями — производителям автомобилей отказаться от закупок алюминия из Синьцзян-Уйгурского округа и тщательно отслеживать происхождение металла, который они закупают. Евросоюзу она советует отказаться от импорта из регионов, где используется принудительный труд. Особые рекомендации выданы Германии и Соединённым Штатам: HRW требуют, чтобы министерства труда этих стран приняли законодательные меры, чтобы их компании не могли использовать продукты принудительного труда.

Организация называет репрессии китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе преступлениями против человечности. ООН во многом соглашается с этим определением, но не сделала его официальным.