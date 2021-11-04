"Не используйте ДНК рабов!" Новые обвинения в адрес Китая

В научном, а потом и в политическом мире в последние месяцы наделали немало шума выступления Ива Моро – бельгийского ученого, эксперта в области биоинформатики, профессора Католического университета Левена. Он призывает коллег отказаться от использования в работе любых данных и особенно биоматериалов и образцов ДНК, насильно взятых в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР у местных жителей-уйгуров. Несмотря на международное давление и постоянно вскрывающиеся все новые факты репрессий и гонений на уйгуров, самое крупное этническое меньшинство в КНР, ситуация там только ухудшается – Пекин продолжает целенаправленно угнетать и уйгуров, и представителей других, преимущественно мусульманских этнических меньшинств.

Ив Моро, считающийся одним из самых авторитетных специалистов в своей области, в разных интервью постоянно напоминает, что научный прогресс не должен "расти на горбах угнетенных". По его мнению, все современные научные исследования, основанные на данных, полученных из Синьцзяна, от властей КНР, нарушают базовые этические принципы науки, кодифицированные после Второй мировой войны.

Моро упоминает "Нюрнбергский кодекс 1947 года", названный так после серии судебных процессов над нацистами, в том числе над врачами, проводившими бесчеловечные опыты на живых людях в лагерях смерти и концлагерях гитлеровской Германии. Этот документ, признанный мировым и научным сообществом, требует добровольного согласия всех участников любого медицинского исследования и эксперимента на то, что с ними делают, а также гарантии того, что данные действия медиков этичны и однозначно приносят пользу обществу.

Однако за последние два-три года в более чем 500 исследованиях в своей области науки, опубликованных с 2011 по 2018 годы и основанных на данных из Китая, Ив Моро обнаружил, что уйгуры в разы чаще там становились объектами самых разных медицинских экспериментов, чем представители титульной нации КНР, китайцы-хань. Кроме того, его гнев и изумление вызвало то, что соавторами как минимум половины этих исследований оказались либо сотрудники служб безопасности, либо работники судебных органов КНР.

"Все заверения о добровольном согласии участников на эксперименты и взятие проб просто смехотворны, когда мы говорим об исследованиях, проводимых среди наиболее уязвимых групп населения Китая, – заявил Ив Моро в интервью Радио Свободная Азия. – Я полагаю, что вся эта работа, к тому же, в основном проводилась в КНР для создания инфраструктуры базы данных ДНК всех "подозрительных лиц", в целях укрепления системы тотальной цензуры и надзора за населением КНР, формируемой официальным Пекином".

Ив Моро на фотографии из твиттера:

Настоящие концлагеря под видом "школ перевоспитания", а также запрет исповедовать свою религию, разрушение культуры, насильственная стерилизация женщин и многие другие суровые репрессии – именно так Коммунистическая партия Китая (КПК) продолжает, под предлогом "борьбы с терроризмом", обращаться с уйгурами, тюркоязычным мусульманским народом, живущим в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая. При этом точная численность этого большого народа мало кому известна. В Пекине утверждают, что их не более 12 миллионов, в то время как по собственным оценкам уйгуров их не менее 20 миллионов человек.

По информации американских и европейских журналистов, за последние годы в так называемые "воспитательные лагеря", крупнейший из которых расположен в городе Кашгар, были силой отправлены от 800 тысяч до 2 миллионов человек. Заключенных таких лагерей подвергают идеологической обработке и принуждают трудиться, ставя конечной целью искоренение идентичности и религиозных убеждений уйгуров и других местных мусульманских меньшинств. Власти в Пекине утверждают, что суннитский ислам – чужеродная для местных жителей религия, навязанная много веков назад тюркскими завоевателями.

Вероятно, что по меньшей мере 100 тысяч уйгуров и представителей других этнических групп с 2017 года работают в Китае на ориентированном на экспорт производстве – как настоящие современные рабы. Им полностью запрещается общение с семьей, поступают сообщения о регулярном применении к ним изощренных пыток и издевательств. В последние годы в особенно ужасном положении оказались уйгурские женщины: их принуждают вступать в нежеланные браки с ханьцами и подвергают массовой принудительной стерилизации. В случае отказа от вступления в такой брак женщину и ее родственников могут арестовать или сослать в воспитательный лагерь.

С 2017 года в районах компактного проживания уйгуров за ними ведется массовая слежка, в том числе с применением GPS-датчиков. Также власти давно уже ведут сбор ДНК всех уйгуров в возрасте от 16 до 65 лет, согласно докладу международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованному в 2017 году. Там говорится, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в рамках "программы общественного здравоохранения" собирают у представителей всех местных меньшинств отпечатки пальцев, биометрию радужной оболочки глаза, образцы ДНК и группы крови.

При этом HRW указывает на отсутствие каких бы то ни было данных о том, были ли проинформированы участники этих программ о намерении властей собирать, хранить или использовать конфиденциальные данные, такие как ДНК. Впрочем, как подчеркивается в документе, эта программа фактически вообще не оставляет людям возможности такого выбора.

"Сбор биологических данных является частью системы массового наблюдения за населением Синьцзяна, с сотнями тысяч видеокамер, оснащенных технологией распознавания лиц, превратившими этот регион в тюрьму под открытым небом, – говорится в докладе HRW. – Взятие, например, образцов крови без согласия человека грубо нарушает неприкосновенность частной жизни, достоинство и право на физическую неприкосновенность, а также помогает массовой слежке, устроенной Пекином за собственным населением".

Как пишет американская газета The New York Times, два известных научных издания недавно уже отозвали исследования, которые основывались на данных, полученных от уйгуров, сославшись на озабоченность по поводу возможного явного нарушения этических норм и процедур добровольного согласия. В качестве соавтора одного из таких исследований упоминался главный судебный эксперт Министерства общественной безопасности Китая.

При этом Государственный департамент США давно уже охарактеризовал репрессии властей КНР в отношении уйгуров в Синьцзяне как геноцид, а парламент Бельгии, родины Ива Моро, одобрил резолюцию, в которой говорится о "присутствии серьезного риска геноцида уйгуров в КНР". Также Соединенные Штаты, наряду Великобританией, Австралией, Европейским союзом и Канадой ввели санкции в отношении многих высших чиновников КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за нарушения прав человека, призвав положить конец репрессиям, нацеленным на этнические и религиозные меньшинства.

Соединенные Штаты и ЕС также пытаются обеспечить гарантии того, чтобы все новейшие технологии, искусственный интеллект и так далее, использовались лишь для укрепления общих демократических ценностей и помогали бороться с современными проблемами, от пандемии COVID-19 до глобального изменения климата, не допуская злоупотреблений со стороны авторитарных властей. Об этом в основном и шла речь на первом заседании Совета США – ЕС по торговле и технологиям в Питтсбурге, на котором со специальной речью, посвященной этой теме, выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.