Доктор со связями. Как Андрей Курпатов любовника в СИЗО отправил

25 ноября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил под арестом 25-летнего Алексея Иевского, бывшего бойфренда известного психотерапевта и телеведущего Андрея Курпатова. Курпатов обвиняет его в мошенничестве. Радио Свобода ознакомилось с материалами уголовного дела, из которых очевидно: отношения в паре были не простыми, но уголовное дело возбуждено "по звонку", а потерпевший Курпатов вводил и продолжает вводить в заблуждение следствие и своих поклонников.

Алексей Иевский учится на заочном в РАНХиГС и в петербургском Университете гражданской авиации, работал бортпроводником в компании "ВИМ-Авиа", а затем в авиакомпании "Россия". По его словам, именно там на него обратил внимание Андрей Курпатов, к которому он устроился личным помощником в декабре 2019 года. Рассказ Курпатова в этой части почти совпадает: он искал помощника, нашёл Иевского через сайт "Хедхантер". Дальше показания Курпатова выглядят странно для 47-летнего бизнесмена и психолога: Иевский якобы втёрся к нему в доверие, Курпатов выписал на него генеральную доверенность и открыл на его имя банковскую карту, привязанную к собственному счёту, более того, Алексей уговорил Курпатова закрыть одну из его фирм по продаже онлайн-курсов и открыть новую, ООО "Онлайн продакшн", где Иевский стал генеральным директором и единственным учредителем. Согласно заявлениям Курпатова, молодой помощник покупал для него четыре земельных участка в Ленинградской области общей стоимостью 8 млн рублей, комнату в соседнем подъезде (3,5 млн), а также автомобиль "Порше Кайен Купе" (9,3 млн). При этом Курпатов якобы был уверен, что вся перечисленная собственность оформлялась на него, в то время как Иевский втихаря оформил всё на себя. Курпатов так доверял помощнику, что подписывал всё не глядя: к примеру, "Порше" забирали из салона вместе, но доктор не обратил внимания, что машина принадлежит не ему.

В заявлении в полицию от 28 сентября и в допросах Курпатов утверждает, что заметил обман в августе, пытался убедить Иевского вернуть чужое, но тот сказал, что ещё в прошлом году оформил завещание на Курпатова (есть в материалах дела), а потом перестал выходить на связь. Список нажитого непосильным трудом похищенного имущества постоянно увеличивался: 28 сентября Курпатов рассказал про авто, 29-го – о земельных участках и комнате, а 4 октября пожаловался, что ещё в августе заметил пропажу часов "Бреге" (1,2 млн) и серёг "Меркури" (2,6 млн), купленных для проживающей в Калифорнии дочери. Во время очной ставки с Иевским 6 октября доктор Курпатов рассказал, что со счетов "Онлайн продакшн" были незаконно выведены 40 млн рублей. Уже в конце ноября, после того как история попала в прессу, Курпатов в своём инстаграме написал о "рейдерском захвате компании в лучших традициях 90-х".

"Недремлющий брегет"

Рано утром 6 октября домой к Иевскому явилась следственная группа. В жалобе на следствие Алексей Иевский пишет, что открывать дверь до приезда адвоката он не хотел – её спилили болгаркой. На просьбу дождаться адвоката Алексею якобы сказали: "Можешь не тратить больше деньги, всё давно где надо решено". Понятые были явно знакомы с сотрудниками, обсуждали личное, прощались за руку. В одном из участников обыска Иевский опознал Николая Плохова – ещё одного поверенного Андрея Курпатова, в деле есть доверенность на его имя от 2018 года – на представление интересов Курпатова в органах МВД. Алексей передавал документ Плохову и был с ним знаком. По словам Иевского, Плохов "ходил по квартире без следователя и понятых, принося и унося разные предметы и документы", фактически руководил обыском. Когда Алексей начал возмущаться его действиями, Плохов якобы достал из кармана некий свёрток со словами: "Если ты сейчас не заткнёшься, это найдут у тебя в кармане". Никакого свёртка в кармане не нашли. В протоколе обыска нет замечаний от присутствующих, адвокат так и не доехал, Иевский с процедурой был не знаком. Единственное, на чём он смог настоять, – чтобы фамилия Плохова была внесена в протокол, его записали как "специалиста". Отец Алексея Константин Иевский в разговоре с Радио Свобода заявил, что Плохов присутствовал при обыске для того, чтобы помочь оперативникам изъять любые доказательства любовной связи Курпатова и Иевского. Со своей задачей Плохов не справился.

В конце обыска Анджи Оконов, начальник отделения Следственного управления УМВД РФ по Центральному району Петербурга, посоветовал Иевскому взять с собой лекарства на 2–3 месяца и средства гигиены: "У тебя денег не хватит тягаться с Курпатовым, не усложняй жизнь нам и себе", – якобы добавил следователь.

Обыскав квартиру и припаркованный у дома "Порше", группа изъяла семь наручных часов (в том числе "Бреге"), а также серьги (те самые), кольца, браслеты и прочие драгоценности и, конечно, телефоны, компьютеры, планшеты и даже книгу Курпатова с дарственной надписью: "Любимому Лёшеньке. Счастья нет, но у меня есть ты. Муж" (подпись цитируется по протоколу допроса Иевского). Иевский сообщил пароли ко всем своим девайсам. Бесследно из квартиры во время обыска пропал миллион рублей, в протоколе он не упоминается. В тот же день Алексею предъявили обвинение в мошенничестве, в деле пока фигурирует только "Порше".

Как рассказал на первом же допросе Иевский, он был не просто подчинённым Курпатова – они жили вместе, спали вместе, вели совместное хозяйство. По словам Алексея, при трудоустройстве он узнал от коллеги, что "на данную работу рассматривались только молодые парни до 25 лет, исключительно с нетрадиционной сексуальной ориентацией и блондины. Вопрос о нетрадиционной сексуальной ориентации является основным на собеседованиях на должность личного помощника". Курпатов в переписке с Алексеем в Вотсапе начал намекать на то, что ему интересен с ним секс. "Из [отпуска в] Греции он вернулся со своей дочерью, примерно 5–8 января 2020 года я встречал их в аэропорту на машине, вместе с Курпатовым мы отвозили его дочь к его матери в Х, по дороге обратно Курпатов положил мне руку на коленку, после чего у нас завязались отношения сексуального характера". После этого Курпатов предложил молодому человеку переехать к нему, выпустил на его имя банковскую карту и начал одаривать по-царски: дорогие безделушки, миллион рублей на Новый год, "Порше" на полгода знакомства (оплаченный картой Иевского, привязанной к счёту Курпатова), отпуск на Мальдивах, земельные участки, а также и деньги на карманные расходы от 300 тыс. до 1,5 млн рублей в месяц "в зависимости от нужд". Через полтора года отношений, в мае 2021-го, пара распалась – из-за ревности и нарушения договорённостей. Алексей заподозрил Курпатова в измене, впрочем, и сам он не отличался целомудренностью. Иевский съехал от начальника-мужа, тот начал требовать вернуть подарки, но Алексей не соглашался.

Поскольку показания потерпевшего и подозреваемого расходились, прямо в день задержания была проведена очная ставка, оба настаивали на своей версии, Курпатов утверждал, что с Иевским его связывали "близкие доверительные отношения", но о сексе, а уж тем более о любви речи не шло. Любопытно, что помимо прочего Иевский занимался покупкой и оформлением ещё одной комнаты в Петербурге: Курпатов выписал на эту сделку отдельную доверенность, комната принадлежит ему. Когда во время очной ставки адвокат спросил, почему для этой сделки была оформлена специальная доверенность, а для других нет, Курпатов не моргнув глазом ответил: "Иевский был моим личным помощником и давал мне указания, какие доверенности оформлять, а какие нет". Суд арестовал молодого человека почти на два месяца, несмотря на то что даже прокуратура выступила за более мягкую меру пресечения.

Всё-таки любовь

Изначально все доказательства сводились лишь к словам Курпатова и Иевского. Один говорил о хищениях, второй о подарках. Другие подчинённые Иевского поддерживали версию начальника. Отец Алексея Константин Иевский, впрочем, с самого начала верил в невиновность сына и в то, что дело возбудили только благодаря личным связям Курпатова: помимо разного рода бизнесов он близок к главе Сбербанка Герману Грефу, с 2019 года он возглавляет Лабораторию нейронаук и поведения человека в Сбере. Лаборатория эта должна изучать поведение клиентов, а результаты её научной деятельности должны использоваться в работе банка. Впрочем, публично ни о каких результатах Сбербанк не сообщал. В 2020 году Курпатов даже выступал по просьбе Грефа на экономическом форуме в Давосе, говорил о цифровой зависимости и "цифровом аутизме", предрекал скорую гибель "Фейсбука". "Следователь Оконов – третье лицо в процессе, – говорит Константин Иевский. – Он меня всё время спрашивает: вы этот вопрос с Курпатовым решили? Обсудите это с Курпатовым".

По словам Константина Иевского, с самого начала он пытался найти выход из ситуации, но Курпатов настаивал на том, чтобы Алексей взял на себя "по минимуму" – хищение машины – и получил условный срок. С просьбой воздействовать на сына в этом ключе к Константину обращался и следователь Оконов. У них даже состоялась неофициальная встреча, на которую Оконов привёл и Алексея. "Лёша мне сказал: "Я лучше буду сидеть, но ничего не подпишу. Я ничего не крал", – рассказывает Константин.

Ситуация так и осталась бы в тупике, если бы не счастливая случайность и невнимательность Плохова: во время уборки в квартире Алексея родители обнаружили неизъятый телефон с перепиской Иевского и Курпатова за полтора года, которая полностью подтверждает версию Алексея. До Нового 2020 года отношения были скорее рабочими, Алексей обращался к начальнику на "вы", несмотря на флирт с его стороны, а начиная с января это уже переписка двух влюблённых людей. "Мой малыш. Люблю тебя", – пишет Курпатов 11 января. "Котик, я хотел спросить, можно мы с Мишей домой зайдём чаёк попить?" – спрашивает Иевский у Курпатова 19 января. "Заходите, – отвечает Курпатов. – Это теперь и твой дом". В переписке нет обсуждения часов "Бреге" и серёжек, но есть другие часы "Ролекс", которые Иевский покупает с разрешения Курпатова. Из переписки очевидно, что весной 2021 года молодые люди расстались, более того, Курпатов избил Алексея и выгнал его из дома. Какое-то время Курпатов извиняется перед Иевским и просит того вернуться, Иевский не соглашается, в сентябре 2021 года начинаются разговоры о разделе имущества, то есть Курпатов просит всё ему вернуть, а Алексей отвечает, что нажитое в семье нужно делить пополам.

Кроме того, адвокат Иевского нашёл иск Курпатова в Невский районный суд Петербурга с требованием вернуть ему "Порше" – от 9 сентября этого года. Согласно иску, Курпатов был в курсе, что автомобиль оформлялся на бойфренда, но "по достигнутой устной договорённости между истцом [Курпатовым] и ответчиком [Иевским], вышеуказанный автомобиль впоследствии должен был быть переоформлен на имя истца". Иск был принят к рассмотрению, однако потом отозван истцом. Это – ещё одно доказательство того, что Курпатов вводил следствие в заблуждение в своих показаниях.

Константин Иевский рассказал РС, что после обнаружения переписки он снова вышел на связь с Курпатовым, чтобы "решить вопрос", но Курпатов стоял на своём: пусть Алексей признаётся в хищении автомобиля. В распоряжении редакции есть запись телефонного разговора отца Алексея и Курпатова, в котором доктор настаивает на этом решении. Там же он рассказывает и о своих претензиях к молодому человеку, утверждая, что, помимо хищений, Алексей установил у него в спальне прослушивающее оборудование, а также "жучок" на его компьютер – хотел шантажировать его. Основная же претензия заключалась в том, что Алексей "обещал любить его всю жизнь и заботиться о нём", а в это время "****ся во все щели" с другими. Звучит трагично, но не может быть составом для уголовного дела.

По словам отца, Курпатов не раз угрожал ему, что, если Алексей не пойдёт на предложенные ему условия, а семья предаст историю публичности, молодому человеку будет хуже. "Он мне сразу говорил: он сядет", – говорит Константин Иевский. Пока что так и получается. По словам отца, перед судом по продлению меры пресечения Курпатов написал заявление о том, что Константин оказывает на него давление. Иевскому продлили арест до 28 декабря, а заодно возбудили ещё одно уголовное дело по краже часов и серёжек – пока против неустановленных лиц.

На запрос об интервью с Радио Свобода Андрей Курпатов не ответил, но в своём инстаграме пообещал выступить вскоре с "расширенным информационным заявлением".