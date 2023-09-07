"Закрыть брешь пушечным мясом". Будет ли новая мобилизация

В России на фоне продолжающейся войны с Украиной вновь обсуждается возможность новой волны мобилизации. Журналисты российского проекта "Можем объяснить", ссылаясь на собственные неназванные источники, сообщают, что она может начаться сразу после единого дня голосования, в двадцатых числах сентября. Крайне вероятной ее делают новости из разных регионов России о провале кампании по набору контрактников. Этот план, пишет проект, не выполнен даже наполовину.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось фото "приказа" за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября. Подлинность документа не подтверждена.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью российским СМИ назвал фотографию "фейком", специально вброшенным в социальные сети украинскими спецслужбами. "В настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует, идет активный набор на контракт. Все задачи выполняются в рамках этого набора", – добавил Картаполов.

О там, какова вероятность объявления мобилизации в России в ближайшее время, Радио Свобода рассказал правозащитник, руководитель проекта "Школа призывника" Алексей Табалов:

Возможность мобилизации связана только с положением на фронте

– О второй волне мобилизации говорят весь последний год. Ее постоянно обещают, но ее до сих пор нет. Сейчас в СМИ были вброшены очередные данные о том, что вторая волна мобилизации начнется якобы в конце сентября. И она будет приурочена, в том числе, к муниципальным выборам в единый день голосования, который пройдет в России. Я бы к этим датам не привязывался: думаю, что выборы никак не влияют на возможность мобилизации, поскольку самих выборов в России уже не существует. А возможность мобилизации связана только с положением на фронте и с теми тактическими и стратегическими задачами, которые ставятся перед российскими военными в Украине. О возможности новой мобилизации можно судить лишь по каким-то фрагментным, косвенным признакам. Я сразу скажу, что не знаю, когда будет мобилизация, и будет ли она вообще. По моему мнению, рано или поздно она должна случиться, другой вопрос – в каком масштабе.

Понятно, что тот состав военнослужащих, который был набран в ходе первой волны, свой ресурс уже выработал. Кого-то убили, кто-то просто уже воюет год без отдыха, без ротации. Мы видим, что в войсках складывается не очень благоприятная обстановка: напряженность растет, люди требуют отпусков, люди требуют ротации и неясно, куда это все может вывести, если эти требования будут усиливаться, особенно после пригожинского мятежа. Недавно сообщалось о секретном указе Путина номер 580 о возможности увольнения и демобилизации в исключительных случаях. Это тоже может служить свидетельством того, что власти готовятся проводить какую-то ротацию. Как они ее будут проводить – вопрос открытый: либо за счет тех, кто находится в резерве, либо за счет мобилизации, – полагает Алексей Табалов.

Военный эксперт Ян Матвеев также уверен, что объявление новой масштабной мобилизации в России напрямую связано с положением на фронте:

Рано или поздно люди потребуются

"Так называемая вторая волна мобилизации точно будет, потому

что мы видим, что российская власть, пытается найти способы пополнять личный состав своих подразделений на фронте, и какое-то количество людей они набирают, но этого явно недостаточно. Свидетельств обратного мы не видим – того, что солдат прямо сколько надо и даже больше. То есть рано или поздно люди потребуются – из-за потерь, из-за изменения стратегической ситуации и так далее. Это война, а война всегда требует ресурсов, от начала и до конца. А ресурсы – это не только материалы и техника, но и люди, естественно. Поэтому вторая волна мобилизации точно будет. Когда именно она будет – неизвестно. То есть это, скорее всего, произойдет относительно внезапно, и нужно просто быть к этому готовыми.

На это, естественно, могут повлиять события на фронте. Когда меня спрашивают о возможности новой волны, я всегда предлагаю вспомнить момент, когда началась прошлая мобилизация: тогда, когда у российской армии все было очень и очень плохо в Харьковской области, когда российские войска отступали, украинские войска атаковали, освобождали свою территорию, Изюм, Балаклею и т.д. Соответственно, сейчас будет похожая ситуация – мобилизацию могут резко начать, чтобы подкинуть людей и попытаться просто "пушечным мясом", по сути, закрыть какую-то образовавшуюся брешь. Поэтому гадать, когда будет мобилизация – завтра или через месяц, наверное, дело неблагодарное и заниматься этим не стоит. Если вы мужчина, который находится в России, надо быть просто готовым к тому, что это произойдет, условно, завтра. Не произошло завтра – произойдет послезавтра. Это надо знать, держать в голове и предпринимать какие-то подготовительные меры, чтобы избежать этой мобилизации и ни в коем случае не попасть в российскую армию, – говорит Ян Матвеев.

О возможной новой волне мобилизации в России в интервью каналу "Настоящее Время" рассказал правозащитник, директор правозащитной группы "Гражданин и Армия" Сергей Кривенко:

Эти признаки мы фиксируем целый год

– Признаки эти мы фиксируем целый год. Как только прошлой осенью прошла первая волна мобилизации, государство поняло, насколько много дыр существует в законодательстве, насколько некачественно работают военкоматы, и слава богу, хочу заметить. Но на протяжении всего этого года мы видим, как российская власть пытается судорожно залатать все эти швы. Наладить всю эту процедуру мобилизации. Принимаются поправки, электронные повестки, ужесточаются штрафы, налаживается вся эта система. И это самый главный показатель того, что отлаживается система военкомата: для проведения призыва и для проведения мобилизации, конечно. То есть признаки налицо.

– То есть рано или поздно в сентябре, октябре, ноябре – когда-то, да будет? Как считаете, будет ли она распространяться на оккупированные территории, что прямо запрещено Женевскими конвенциями?

Полгода идет вербовка в армию, и она проваливается

– Запрещено Женевскими конвенциями, но эти территории Россия уже объявила своими, идет мощный процесс интеграции. Там уже появляются военкоматы. Тут трудно сказать, будут ли именно в эту волну мобилизации вовлечены эти регионы. Но то, что какие-то мероприятия там могут происходить, может быть, не в таком большом объеме, но это точно. В России фактически полгода идет активнейшая вербовка в армию, и она проваливается.

– В самом начале говорилось о том, что стоит задача набрать таким образом 400 тысяч.

– В прошлом году 400 тысяч говорили про следующую волну мобилизации. Такие планы озвучивало руководство Министерства обороны, что им нужно 400 тысяч контрактников. Но в прошлом году мобилизация началась ровно после того, как вербовка на контракт также была провалена. Если помните, все эти истории с региональными батальонами, которые активно пиарились прошлым летом, такие же призывы заключать контракт среди срочников, среди гражданских людей. Это все провалилось, поэтому власть вынужденно прибегла в сентябре прошлого года к мобилизации. Сейчас мы видим, что эта волна вербовки на контракт тоже проваливается. Очень красноречивые данные из Тольятти: 10% от плана набрали. Я думаю, что такая ситуация по многим регионам.

– Почему проваливается набор контрактников?

Военнослужащие сейчас - в диком состоянии, их трудно даже назвать рабами

– Потому что граждане России, наверное, понимают, что это такое и зачем это все происходит, что это вербовка не просто в армию, а вербовка на войну. Второе: многие уже, наверное, поняли, что военнослужащие сейчас в диком состоянии, даже крепостными их назвать трудно, рабами. Они не могут уволиться. Контрактник же как доброволец заключает контракт, что предполагает, что он на какое-то время заключает этот контракт, а потом может уволиться после окончания контракта. Сейчас этой возможности нет. Огромные уголовные наказания введены за отказ воевать, за самовольное покидание части. То есть люди в армии поставлены в очень жесткие условия: ты или воюй, или ты 10-12 лет получишь. Тем не менее количество этих дел тоже, как мы видим, растет, люди не могут так долго находиться в напряжении, люди не понимают, военнослужащие тоже не понимают, за что воюют. Причину этой войны четко не донесли до них, воюют на чужой территории. Так что рано или поздно мозги-то меняются. Поэтому возникает такая ситуация. Ну а люди на гражданке, которые как бы должны заключать контракт и которых соблазняют огромными деньгами, они это, наверное, поняли это намного раньше, поэтому набор в контрактники и проваливается, - полагает правозащитник Сергей Кривенко.

Российские власти усердно готовились к новому витку возможной мобилизации все лето: депутаты Госдумы ужесточили ряд законов, связанных с призывом и мобилизацией. Призывной возраст увеличили с 18 до 30 лет – эта норма вступит в силу 1 января 2024 года. Кроме того, с 1 октября 2023 года в 10 раз повысится штраф за неявку в военкомат по повестке. За это могут оштрафовать от 10 до 30 тысяч рублей.