Дональд Трамп опроверг слухи о своём нездоровье

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о плохом состоянии своего здоровья.

"Я этого не видел", — ответил Трамп, когда один из журналистов на брифинге в Белом доме рассказал ему о широко распространившихся в соцсетях, включая X, слухах о его плохом самочувствии. Некоторые пользователи даже предположили, что Трамп умер, поскольку несколько дней подряд он не появлялся на публике.

"Это fake news. Я ничего не делал два дня, и стали говорить - с ним что-то случилось. Байден ничего не делал месяцами, и никто ничего не говорил, хотя все мы знаем, что он был не в лучшей форме", - добавил Трамп.

В июне президенту США исполнилось 79 лет.

