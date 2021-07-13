Европейцы, Украина и Беларусь. Эфир в 20:30

В Вильнюсе прошла конференция, посвященная украинским реформам. И это на фоне признания Литвой дипломатического статуса офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и новых украинских санкций против чиновников Лукашенко. Собеседники Виталия Портникова – Сергей Солодкий, украинский эксперт по международным отношениям, первый заместитель директора Центра "Новая Европа" и Александр Кушнарь – российский журналист, главный редактор издания Newsader. Эфир в 20:30.