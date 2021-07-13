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Европейцы, Украина и Беларусь. Эфир в 20:30

Светлана Тихановская и президент Европейского совета Шарль Мишель в Вильнюсе, 6 июля

Евросоюз помогает Украине и давит на режим Лукашенко. Обсуждают Сергей Солодкий и Александр Кушнарь

В Вильнюсе прошла конференция, посвященная украинским реформам. И это на фоне признания Литвой дипломатического статуса офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и новых украинских санкций против чиновников Лукашенко. Собеседники Виталия ПортниковаСергей Солодкий, украинский эксперт по международным отношениям, первый заместитель директора Центра "Новая Европа" и Александр Кушнарь – российский журналист, главный редактор издания Newsader. Эфир в 20:30.

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