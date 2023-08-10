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Центр "Досье" рассказал об обходе санкций другом Путина с помощью мальтийского бизнесмена

Владимир Путин и Геннадий Тимченко

Близкий к президенту России Владимиру Путину Геннадий Тимченко мог обойти европейские санкции с помощью своего бизнес-партнёра из Калининграда с гражданством Мальты. Тот помог ему продать половину мазутного терминала в Новороссийске и сохранить дом на Лазурном берегу Франции. Об этом пишет издание "Досье".

Корреспондент "Досье" изучил биографию бизнесмена Ивана Егорова, давнего партнёра Тимченко. Он с 2000-х годов является финансовым и коммерческим директором финской группы Crudex, экспортировавшей из России нефтепродукты почти на 32,5 миллиарда долларов. Её основным партнером на мировом рынке был основанный Тимченко нефтетрейдер Gunvor.

В 2014 году Егоров помог структурировать сделку, в результате которой Gunvor продал 50 процентов терминала в Новороссийске попавшей в санкционные списки российской “Транснефти”. Участие Егорова потребовалось, поскольку компания Тимченко могла попасть под вторичные санкции, пишет "Досье". В том же году, говорится в расследовании, он получил за 10 тысяч евро право собственности компанией, владеющей домом Тимченко в 25 километрах от Канн. Особняк оценивался в 8,5 миллиона евро.

Сейчас Егоров на деньги Тимченко развивает в Узбекистане газовый проект стоимостью миллиард долларов, утверждается в материале. Компания Егорова участвует в расширения газохранилища в Газли на пересечении трубопроводов, идущих в Россию, Туркменистан, Казахстан и Китай. Контроль над газохранилищем был передан российской компании, номинальным владельцем которой было доверенное лицо Тимченко, установило в феврале расследование Узбекской службы Радио Свобода (на русском материал можно прочитать здесь).

  • Егоров, его жена и двое детей получили гражданство Мальты в 2017 году. В стране действует программа выдачи паспорта за инвестиции в экономику. В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, программа была приостановлена для граждан России и Беларуси.

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