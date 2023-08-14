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Новости - общество

"Досье": ВТБ и структуры Аркадия Ротенберга финансируют ЧВК "Конвой"

Аркадий Ротенберг (слева) и президент России Владимир Путин

Частная военная компания "Конвой", которая базируется в аннексированном Крыму, получает многомиллионное финансирование от банка ВТБ и структур российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Об этом говорится в расследовании центра "Досье". Как утверждают расследователи, только за полтора месяца осени 2022 года "Конвой" получил 437,5 миллиона рублей.

Из них 120 миллионов пришли со счетов санатория "Ай-Петри", приватизированного Ротенбергом, 200 миллионов - от ВТБ, остальные деньги - от некоторых топливных компаний. Часть траншей была оформлена как благотворительные пожертвования. Деньги переводятся в основном через посредничество петербургского казачьего общества "Конвой", при этом какой-либо публичной деятельности общество не ведёт.

ЧВК "Конвой" была основана осенью 2022 года. Её главой называют Константина Пикалова, ранее служившего в ЧВК "Вагнер" в центральной Африке. Журналисты утверждают, что "Конвой" действует в интересах назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксёнова. Учебная база ЧВК расположена бод Симферополем. По информации "Досье", боевой участок "Конвоя" находится в Херсонской области.

  • 25 июля Госдума России разрешила главам регионов создавать "специализированные государственные унитарные предприятия" вооружённой охраны, похожие на частные военные компании.

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