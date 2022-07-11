"Досье": высланные из Бельгии российские дипломаты связаны с ГРУ

Российские дипломаты, высланные из Бельгии по подозрению в шпионаже, были связаны с военной разведкой - Главным управлением Генштаба Вооружённых сил России (известным ГРУ). Это в совместном с бельгийским изданием EUobserver расследовании утверждает центр "Досье".

Журналистам удалось выяснить биографии 14 дипломатов. Как утверждается, среди них есть специалисты по спутниковой и радиоэлектронной разведке. У некоторых из них была регистрация в штаб-квартире Главного управления Генштаба.

Самым высокопоставленным дипломатом, предположительно связанным со спецслужбами, оказался советник посольства Алексей Куксов. После окончания военного училища в 2001 году он служил в военной части №54726, входящей в структуру ГРУ. В 2005 году воинскую часть ликвидировали и на её базе создали центр исследований военного потенциала зарубежных стран (ЦИВПЗС). В этот центр, как утверждается, поступает вся добытая разведкой информация о состоянии армий зарубежных стран.

Офицер спецслужб в отставке, попросивший не раскрывать его имени, рассказал центру "Досье", что ГРУ осталось без “слухачей” (то есть разведчиков, занимающихся прослушкой) и специалистов по спутниковой разведке в Бельгии.