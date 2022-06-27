Швейцарская разведка назвала Женеву центром российской сети шпионов

Федеральная разведывательная служба Швейцарии выступила с докладом, в котором утверждает, что Женева стала координационным центром российского шпионажа в Европе. По данным швейцарской разведки, число российских тайных агентов измеряется как минимум десятками.

В докладе говорится, что после того, как различные европейские страны стали разоблачать и высылать российских разведчиков, российские секретные службы, видимо, приняли решение перебазировать их в Швейцарию – нейтральную страну, не входящую в Евросоюз.

Отношения между Швейцарией и Россией ухудшились после российского военного вторжения в Украину. Швейцария присоединилась к большинству санкций, которые Евросоюз ввёл в отношении Москвы. Президент Швейцарии Игнацио Кассис тогда заявил, что Швейцария не перестает быть центром европейской дипломатии, но обязана показать, какие ценности она поддерживает и какие политические границы считает необходимым провести.

Глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе, в 2000-х годах работавший политическим советником посольства Швейцарии в Москве, а после – дипломатическим советником президента Швейцарии, в интервью газете Tages-Anzeiger также подтвердил: "Женева остается центром шпионской активности. Нам известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, занимающих должности в российских дипломатических и консульских миссиях".

После начала войны России против Украины из стран Евросоюза, США и Японии было выслано около 200 российских дипломатов.