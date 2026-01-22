"Доверенный человек Путина". Списки "Единой России" на выборах

Дмитрий Медведев, вероятно, возглавит список "Единой России" на выборах в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре этого года, сообщают российские СМИ со ссылкой источники, близкие к Кремлю.

Медведев был президентом России с 2008 по 2012 год в рамках "рокировки" с Путиным, когда тот на четыре года стал премьером (это было сделано для того, чтобы обеспечить Путину продление полномочий после двух президентских сроков). Затем, когда Путин в третий раз стал президентом, Медведев в рамках "обратной рокировки" получил пост премьер-министра. С 2020 года он занимает должность председателя военно-промышленной комиссии России, а также является зампредом Совета безопасности РФ.

Сейчас в новостях имя Дмитрия Медведева возникает только в связи с его публикациями в соцсетях, где он откровенно хамит западным политикам и угрожает ядерной войной. "Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной", – отмечал Медведев в одном из своих постов.

О формировании предвыборных списков "Единой России" телеканал Настоящее Время поговорил с Робертом Шлегелем. Шлегель – бывший депутат Госдумы от "Единой России", экс-комиссар пропутинского движения "Наши" и один из проводников молодежной политики Кремля в 2000-е годы. Он высказался против политики, которую проводит нынешнее руководство России, в том числе – против войны, которую Россия ведет в Украине.

В 2018 году Шлегель пропал из информационного поля в России. А в 2019 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung обнаружила, что депутат от "Единой России" получил немецкое гражданство и уехал жить в Германию: там он работал в мюнхенском офисе Acronis, международной компании, которая занимается информационной безопасностью. Шлегель после отъезда долго не комментировал свою эмиграцию и не высказывался на политические темы. Однако в интервью Настоящему Времени в 2023 году он заявил, что уже будучи депутатом Госдумы не разделял взгляды Кремля и правящей партии и якобы именно поэтому принял решение закончить политическую карьеру и уехать из страны. Он также выразил солидарность с теми, кто осужден в России по политическим статьям и высказывается против Путина и войны.

– Пять лет назад вверху списка "Единой России" был Сергей Шойгу, не Дмитрий Медведев. Медведев действительно стал популярен?

– Думаю, что изначально социология была проведена. И та социология, которую вы озвучили, близка к реальной ситуации. Хотя в текущих условиях объективно понять это невозможно.

– Кто принимает решение об избирательных списках? Это делает администрация президента или аппарат "Единой России"?

– Сначала это проходит через уровень экспертов. Рассматриваются разные потенциальные кандидаты, структуры. Предлагается несколько вариантов на выбор. В итоге представители администрации идут к первому лицу, а первое лицо принимает решение.

– Это всегда согласуется с Путиным?

– Конечно, без вариантов.

– А как это работает? Он может отказать? Почему?

– Он человек, который принимает решение. Он хочет в какой-то момент убедиться в цифрах, следить за ситуацией. Например, он хочет, чтобы Дмитрий Медведев возглавил парламент, а Вячеслав Володин стал премьер-министром. Мы не знаем, какая конфигурация будет.

– Может ли тот факт, что первым в списке будет именно Медведев, говорить, например, что он снова станет вторым человеком в стране, что Путин его снова назначит премьером?

– Не знаю насчет премьера, но он человек, который, во-первых, имеет правовой бэкграунд, во-вторых, имеет партийный бэкграунд, в-третьих, он публичное лицо и делает ряд заявлений. Сейчас его заявления касаются темы безопасности, но, думаю, он скучает по публичной политике, хотел бы более глубоко участвовать в жизни страны, потому что в данный момент его позиция условна. Он лидер партии, но нельзя видеть, чтобы он активно участвовал в политической жизни и принятии решений.

– Сейчас у Медведева есть политический вес, чтобы доносить до Путина свои пожелания?

– Безусловно. Медведев был и остается доверенным человеком президента, очень близким к нему. И его рейтинг, который потенциально может дать ему возможность возглавить список, это прежде всего доверие первого лица.

– А антирейтинг первого лица влияет? Я сейчас возвращаюсь к фигуре Сергея Шойгу, который был первым номером на прошлых выборах, а сейчас нет.

– Вы можете заметить, что как только он сместился из одной плоскости в другую, то, соответственно, его отсутствие в публичных рейтингах стало заметно. Напрямую влияет доверие президента или степень публичности на то, что мы видим. И я не говорю, что это картина объективная. Объективную картину можно увидеть только в закрытых опросах. Конечно, от позиции первого лица и его взаимоотношении с ближайшими соратниками зависит их позиция в общественно-политическом устройстве.

– Тот факт, что на выборы выдвигают участников войны, это свидетельство, что они в России популярны? Или же, наоборот, это стремление сделать их популярными?

– Думаю, это стремление подчеркнуть, что это важно для системы, для общества. Это искусственная конструкция, конечно. Но выборы в России в данный момент –ритуальная история. Она не совсем имеет отношение к реальным выборам. Но тем не менее все выборные процессы сохраняются, конкуренция происходит, она просто часто происходит не в публичном поле. Решения принимаются немного иначе. Это особенности российской системы в том виде, в котором она сейчас существует, – подчеркивает Роберт Шлегель.

21 января источники в Кремле рассказали "Медузе", что Медведев действительно активно добивается того, чтобы стать лидером федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, но на этом пути у него есть препятствия: высокий антирейтинг, нежелание видеть его в качестве весомой политической фигуры со стороны главы политического блока Администрации президента Сергея Кириенко, а также "слишком провоенная позиция", которая может оттолкнуть избирателей, уставших от "СВО".