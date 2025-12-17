В середине декабря 2025 года, сразу после возвращения Владимира Путина из Туркменистана, Кремль вернулся к практике публикации "консервов" – заранее заготовленных видеозаписей с участием президента, выдаваемых за новые. На этот раз махинацию выдала новогодняя ель, которая внезапно "исчезла" из президентского кабинета как раз накануне праздников.

Появление елки

Впервые двухметровую наряженную ель показали 9 декабря во время встречи Путина с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым. На это сразу обратили внимание прокремлевские СМИ. Любимая газета Путина "Комсомольская правда", например, смаковала "обилие украшений" на дереве: "Ель декорирована красными и золотистыми шарами, сосульками и другими игрушками".

Полюбоваться деревом можно и на видео со встречи Путина с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным 11 декабря.

В тот же день Путин провел из своего кабинета совещание "о ситуации в зоне специальной военной операции". На этой записи ель загораживает телевизор, по которому военные рапортовали Путину. На то, что ель присутствовала и на этом совещании, указывает расположение мебели: стулья, которые обычно стоят в углу, переставили дальше вдоль стены (ель, соответственно, стоит на месте этих стульев).

Исчезновение лесной красавицы

11-12 декабря Путин посетил столицу Туркменистана Ашхабад. В первый рабочий день после этого визита, 15 декабря, Путин якобы встретился в кремлевском кабинете с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым. Пресс-служба Кремля старательно выбирала ракурсы для съемки и обрезала видеозапись так, чтобы на нее не попал угол, где должна стоять ель. Потому что ее и не было в кабинете в момент съемки.

На отсутствие дерева указывают стулья в кадре, – а точнее их расположение на прежнем месте в углу кабинета, где должна стоять ель.

Отсутствует елка и на кадрах со встречи Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, якобы прошедшей 16 декабря. Пресс-служба Кремля менее умело обрезала видео – так, что часть елки, будь она в кабинете, должна была бы оказаться в кадре. Стулья тоже стоят на своем прежнем, доёлочном месте.

Предновогодние "консервы"

Обе встречи, показанные после возвращения Путина из Ашхабада, были записаны заранее, хотя Кремль и российские СМИ выдавали их за новые. Мы даже знаем приблизительную дату, когда была записана встреча с единороссом Якушевым. Расположение ручек и карандашей в стаканах на столе у президента в точности повторяет их положение на другой встрече, которая прошла 1 ноября, за полтора месяца до публикации "консервы". Тогда президент принимал в Кремле своего помощника Руслана Эдельгериева. О том, как ручки и карандаши выдают кремлевские "консервы", мы подробно писали в этом году.

Таким образом, видео Путина с главой Кабардино-Балкарии Коковым стало 16-м в списке подтвержденных "Системой" "консервов". Ранее вероятными причинами для публикации старых записей были день рождения многолетней партнерши Путина Алины Кабаевой и подготовка к переговорам со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прочитал запрос "Системы" в телеграме о причинах исчезновения ели, но не ответил на него.

Вы можете анонимно поделиться информацией с "Системой" – отделом расследований Настоящего Времени и Радио Свобода.