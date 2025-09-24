Юлия Навальная объявила о "большой кампании" против "Единой России"

Юлия Навальная объявила о начале "большой кампании" против партии "Единая Россия" перед выборами в Госдуму, которые пройдут в 2026 году.

Целью этой кампании вдова Алексея Навального, которая после его гибели продолжила его оппозиционную деятельность, назвала нанесение максимального политического ущерба президенту России Владимиру Путину и его партии.

Навальная признала, что "никакой реальной конкуренции на выборах в 2026 году не будет", поскольку на них не допустят независимых кандидатов. Однако, по её мнению, "испортить Путину праздник" всё равно возможно. Навальная поставила задачу "поговорить с каждым избирателем" и рассказать им, "как их обманывает путинская партия". Она призвала своих сторонников и другие политические силы, "выступающие против Путина и войны", поучаствовать в этой кампании. Она также пообещала разработать программу, в которой было бы сказано, "какой на самом деле могла бы быть Россия — мирной, процветающей и счастливой", и рассказать о ней избирателям.

Как именно могла бы на практике выглядеть кампания против "Единой России" и предполагается ли участие в ней официальных кандидатов в Госдуму от других партий, пока не ясно. Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, в наблюдательный совет которого входит Юлия Навальная, признан в России экстремистской организацией, и за сотрудничество с ним грозит уголовное преследование. Сама Навальная находится в эмиграции, в России против неё возбуждены уголовные дела.

Алексей Навальный стал одним из лидеров российской оппозиции после успеха организованной им кампании с призывом голосовать "за любую партию, кроме "Единой России"" на выборах в Госдуму в 2011 году. Тогда "Единая Россия" смогла сохранить большинство, по мнению сторонников оппозиции и многих экспертов, только благодаря фальсификациям.

Впоследствии сторонники Навального разработали механизм так называемого Умного голосования - поддержки того из оппонентов "Единой России", который имеет наибольшие шансы на победу. Выборы в 2026 году будут первыми после начала полномасштабной войны в Украине. Избирательное законодательство с прошлых выборов ещё больше ужесточилось, а возможности антивоенных кандидатов участвовать в выборах резко уменьшились. Другие партии, представленные в Госдуме, также поддерживают войну в Украине и по важным вопросам, как правило, голосуют вместе с "Единой Россией".





